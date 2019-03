Medi ambient, CSIC i Socib renoven el conveni d'observació de meduses a Balears

Publicado 15/3/2019 15:11:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha anunciat aquest divendres l'autorització d'un nou conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca, el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i el Sistema d'Observació i Predicció Costaner de Balears (Socib) per mantenir el sistema d'observació de meduses.

"Aquesta col·laboració, que es realitza des del 2014 de forma pionera a Europa, té com finalitat detectar i predir, tant com sigui possible, la proliferació d'aquests organismes en les aigües litorals de Balears, a l'efecte de generar el coneixement necessari sobre el qual basar-se per a una correcta gestió de les zones del litoral balear", ha explicat en roda de premsa.

Les poblacions de meduses en el Mediterrani han augmentat i s'han diversificat. Els motius d'aquests increments poblacionals s'atribueixen, entre altres causes, a la sobrepesca, el canvi climàtic, la contaminació del mar o les modificacions de la línia de costa, sense que hi hagi dades concloents que puguin detallar una causa concreta.

La Conselleria compta amb els mitjans necessaris per monitorizar les poblacions d'organismes marins d'interès ambiental i/o pesquer.

Pel que fa a la contribució de les parts, el CSIC aportarà l'experiència en l'estudi poblacional i ecològic de meduses, així com en el seguiment i la predicció de corrents marins.

El Socib proporcionarà les dades i les eines necessàries de gestió i de predicció de corrents, necessaris per estudiar la dispersió de meduses.

El Govern aportarà les dades sobre la presència de meduses al litoral i les platges d'interès per a aquest projecte, com són, entre d'altres, els que recull anualment la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca mitjançant el Centre de Coordinació de Neteja del Litoral i els serveis de vigilància de les reserves marines de Balears.