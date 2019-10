Medi ambient no creu que el bellaombra de plaça de la Reina rebroti perquè la seva malaltia està molt avançada

Publicado 15/10/2019 16:50:58 CET

Arbre bellasombra a la plaça de la Reina. - CAIB

L'arbre té aproximadament un segle d'edat i, fins al moment de la fractura, mesurava uns 14 metres

PALMA DE MALLORCA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria de Medi ambient i Territori ha manifestat aquest dimarts que l'arbre bellaombra ('Phytolacca dioica') de plaça de la Reina (Palma) produeixi rebrots perquè ha determinat que la seva "malaltia està en un estat molt avançat".

Segons han informat, després que el passat 10 d'octubre l'arbre es fracturés, els tècnics ho van adequar per evitar el perill a persones i béns i, tal com han explicat, aquesta fractura va posar de manifest que "la podridura afectava una part molt més extensa de l'arbre de la qual inicialment es pensava".

Les tasques realitzades també han mostrat que l'interior de tot els cimals de l'arbre presentava "un nucli de podriment". Aquesta podridura ha afectat, a més, totes les arrels superficials, que, tot i que presenten un aspecte sa, estan buides i molt afectades.

Així, els tècnics estan pendents de l'evolució de l'arbre després de les actuacions, però no esperen que es produeixin rebrots, perquè la malaltia està en un estat molt avançat.

Segons han recordat, en les analítiques que es van realitzar el setembre de 2018 i que, posteriorment, es van repetir al gener d'aquest any, es van trobar fins a quatre fongs que poden ser patògens, entre ells, un de l'espècie 'Fusarium sporotrichioides', a més de bacteris del gènere Serratia.

Després de les analítiques de setembre de 2018, es van començar a fer els tractaments necessaris per poder recuperar l'arbre. Les últimes actuacions van ser al juny d'aquest any, quan es va decidir tornar-ho a sanejar, i la setmana passada, quan es va examinar l'arbre per saber quan tocava començar l'actuació de rebaixa dels grans cimals l'arbre perquè la seva altura no comportàs un perill.

El bellaombra és propietat de l'Ajuntament de Palma. Té aproximadament un segle d'edat i, fins al moment de la fractura, comptava amb una altura aproximada de 14 metres. El perímetre de trono superava els cinc metres i la copa, 20 metres de diàmetre.