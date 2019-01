Melià, candidat del PI a Cort, planteja entre els seus eixos el lloguer turístic "amb mesura i no prohibit"

Publicado 12/1/2019 13:00:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Local del PI-Proposta per les Illes Palma ha ratificat aquest dissabte a Josep Melià com a candidat a Cort i ha avançat que un dels eixos del seu programa és el lloguer turístic "amb mesura i no prohibit".

En un comunicat de premsa, Melià -actualment diputat en el Parlament- ha afegit que uns altres dels seus plantejaments per a la ciutat són el comerç de proximitat, el transport públic, "més aparcaments", una "millor gestió" i una "Palma plena de cultura".

Així mateix, el candidat a Cort ha afirmat que "el PI és el canvi tranquil que Palma necessita" i ha apuntat que des de la seva formació volen una ciutat "més mallorquina" i "millor gestionada". A més, Melià ha expressat que des del PI volen "aconseguir una Palma més centrada i lluny dels extremismes".