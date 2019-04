Més de 196 persones arruïnades a Balears s'acullen a la Llei de Segona Oportunitat

Publicado 16/4/2019 14:45:02 CET

Més de 196 persones arruïnades a Balears s'han acollit a la Llei de Segona Oportunitat, segons dades de Repara tu Deuda, despatx d'advocats que va iniciar la seva activitat el mateix any que va entrar en vigor la llei el 2015.

Famílies que van avalar als seus fills per a la compra d'un pis, negocis embargats després de la crisi o comptes bloquejats per impagaments de targetes de crèdit o mini crèdits, constitueixen el perfil dels particulars i autònoms que van iniciar els tràmits per acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat a Euskadi, un tràmit que "no és complicat, però, des que s'inicia fins que es dicta un acte passen uns mesos", segons expliquen des del despatx d'advocats.

A Balears són més de 196 les persones en situació de sobre endeutament que han sol·licitat acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat.

Aquest balanç situa Balears en el novè lloc del rànquing nacional, per darrere de Catalunya (3.023 sol·licituds), Madrid (966), València (832), Andalusia (505), Aragó (412), Castella i Lleó (295), Castella-la Manxa (224) i Galícia (218).

La Llei de la Segona Oportunitat permet exonerar a particulars i autònoms del pagament de deute a creditors sempre que es demostri que prèviament han actuat de bona fe i intentat un acord amb els creditors per ajornar el deute, fixar un calendari de pagament inferior a deu anys. Si no s'aconsegueix aquest acord, poden sol·licitar un concurs de creditors i demanar davant el tribunal l'exoneració del deute.