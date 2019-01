Més de 29 milions de persones van passar per l'aeroport de Palma en 2018, un 4% més que en 2017

Publicado 14/1/2019 14:33:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'aeroport de Palma ha finalitzat el 2018 amb un total

de 29,081 milions de passatgers, una xifra que representa un increment del 4 per cent en relació als viatgers registrats en el 2017.

Segons ha informat Aena en un comunicat aquest dilluns, aquesta variació es deu principalment a l'augment de passatgers durant els mesos de la temporada d'hivern, que han experimentat un creixement mitjà del 12 per cent, respecte als mesos intermedis de 2018, que van créixer de mitjana al voltant d'un 3 per cent i els

mesos centrals de l'estiu, que ho van fer en un 1 per cent.

Del total de passatgers del passat any, 29.072.907 van volar en rutes comercials, dels quals 7.017.103 són viatgers amb origen/destinació nacional (9,9%) i 22,05 milions de passatgers internacionals.

Per mercats, Alemanya és el país que ha sumat major nombre

de passatgers amb 9,86 milions, un 5 per cent més. Li segueix el Regne Unit amb 5,4 milions, una xifra que ha descendit un 4 per cent respecte a 2017. Destaca el creixement del mercat austríac, que ha incrementat els seus passatgers un 36,3 per cent amb 578.831 en total.

Quant als moviments realitzats en 2018, s'han comptabilitzat 220.329 operacions entre enlairaments i aterratges, un 5,5% més que les de 2017, de les quals 219.100 (5,6%) han estat de tipus comercial. D'aquestes, 68.496 (7,7%) són amb origen/destinació nacional i 150.604 són internacionals (4,7%).

DESEMBRE

En concret, al desembre va haver-hi 972.614 passatgers, un 20,7 per cent més que els de desembre de l'any anterior; dels quals 972.427 (20,6%) van fer ús de vols comercials.

El trànsit de viatgers nacional va créixer un 6,2 per cent amb 540.009 passatgers i l'internacional, un 45,3 per cent amb 432.418 en total. Els països amb la xifra més elevada de passatgers són Alemanya, amb 266.264 (60,3%) i el Regne Unit, 59.102 passatgers i un creixement del (12,9%).

Respecte a les operacions d'aeronaus, es van gestionar al desembre 9.144, un 22,9% més; de les quals 9.047 van ser comercials (5.220 vols nacionals i 3.827 internacionals).