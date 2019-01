Més de 30.000 persones participen a la 'Revetla' de Sant Sebastià

Publicado 20/1/2019 14:44:09 CET

Un total de 30.600 persones van sortir ahir al carrer a gaudir dels concerts de la 'Revetla' de Sant Sebastià 2019 en la qual 32 grups musicals van actuar a vuit places de la ciutat.

En un comunicat, l'Ajuntament de Palma ha detallat que l'assistència a l'encesa del 'fogueró' a Plaça Major va arribar a les 5.000 persones, mentre que la mitjana a les places va ser de 6.000 persones durant tota la nit.

Així mateix, Cort ha destacat el nombre de 'foguerons' i barres -gairebé 700 per tots els barris de Palma- i ha subratllat el "paper destacat" de les confraries durant la festa.

La plaça que va congregar a més espectadors va ser la d'Espanya, amb una mitjana de 6.500 persones i en la qual el punt àlgid va ser el concert de Celtas Cortos.

Per la seva banda, la plaça Joan Carles I va reunir 6.000 persones i la plaça Major, a 5.000 mentre que la resta de places van congregar prop d'un miler de persones durant la nit.

MESURES INCLUSIVES I CAP INCIDENT

Cal destacar que, com a novetat, la 'Revetla' d'aquest any ha incorporat una sèrie de mesures inclusives per "apropar la festa" a les persones sordes.

Així, a sis de les vuit places es van instal·lar bucles magnètics, pantalles amb subtítols, plataformes vibratòries, globus per a vibracions i persones mediadores que signaren les cançons.

D'altra banda, l'operatiu d'Emaya per la 'Revetla' va desplegar més de 40 operaris que a les 3.00 hores de la matinada ja van començar a netejar els carrers del centre Palma. Per la seva banda, més de 100 agents de policia local han patrullat la ciutat durant la festa, en la qual, segons Cort, no s'ha produït cap incident remarcable.