Més de 4.000 docents de Balears aspiren a 1.000 places a les oposicions d'Educació

Publicado 22/6/2019 12:20:10 CET

El Govern ha assenyalat que la "intenció" d'Educació és convocar noves oposicions el 2020, amb mil places més

PALMA DE MALLORCA, 22 Juny (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.291 aspirants de Balears s'examinen aquest dissabte de la primera prova de les oposicions per a docents de les Illes amb l'objectiu d'aconseguir una de les 1.080 places convocades, segons ha informat la conselleria d'Educació.

Així, amb la convocatòria d'enguany, des de 2017 el Govern haurà tret 2.337 places docents a oposició a Balears, comunitat que presenta una taxa d'interins docents del 10 per cent. Segons ha recordat la Conselleria, el 2015 la taxa era del 37,14 per cent d'interins amb places vacants, que a dia d'avui és del 30 per cent.

"Només hem baixat set punts la taxa d'interins docents i cal seguir perseverant en aquesta política, per a l'any que ve estan previstes mil places més i la propera Conselleria haurà de negociar amb els sindicats per treure més oposicions fins a aconseguir un percentatge d'interins del 17 per cent", ha expressat el conseller d'Educació i Universitat en funcions, Martí March.

El conseller ha visitat aquest dissabte la seu de les oposicions docents a l'edifici Guillem Cifre de Colonya de la Universitat de les Illes Balears (UIB) al costat de la directora general de Personal Docent en funcions, Rafaela Sánchez.

En aquest sentit, March ha assenyalat que la convocatòria d'oposicions docents és "un pas important" per millorar les condicions "personals" dels docents i "pedagògiques" dels centres educatius de Balears.

"En aquesta legislatura hem incrementat el nombre de professors, hi ha hagut més infants escolaritzats i hem respost l'atenció a la diversitat amb una xifra significativa de places docents amb una política molt clara, que és la de donar estabilitat al professorat", ha afirmat March, qui ha afegit que la política "s'haurà de seguir" en la propera legislatura.

MIL PLACES MÉS EL 2020

Des de la Conselleria han recordat que en les oposicions docents de 2018 es van adjudicar el 91,27 per cent de les places, cobrint 920 places del total de 1.008 que integraven l'oferta. En concret, el 87 per cent de les mateixes van ser para interins que van treballar en els últims cinc anys a centres públics de les Illes.

Així mateix, des del Govern han assenyalat que la "intenció" d'Educació és convocar noves oposicions el 2020, amb mil places més.

DADES OPOSICIONS 2019

Quant a les oposicions de 2019, s'hi han inscrit un total de 4.291 persones aspirants, la majoria d'elles a Mallorca (3.335 persones), Eivissa (575), Menorca (294) i Formentera (87). A més, la majoria de les persones inscrites (un 96,43 per cent) formen part de la llista d'interins i, en total, hi ha 3.084 dones i 1.207 homes aspirants a una de les 1.080 places convocades.

Respecte als tribunals, s'han constituït 108 a totes les Illes amb un total de 546 membres. Així, hi ha hagut 80 tribunals a Mallorca, 19 a Eivissa i 9 a Menorca, mentre que aprimària hi ha 42 tribunals (30 a Mallorca, 10 a Eivissa i 2 a Menorca) i a secundària hi ha 50 tribunals a Mallorca, 9 a Eivissa i 7 a Menorca.

De les 1080 places convocades en les oposicions de 2019, 734 es convoquen a Mallorca (67,96 per cent), 225 a Eivissa (20,83 per cent), 88 a Menorca (8,15 per cent) i 33 a Formentera (3,06 per cent). A més, a les 1080 places s'inclouen les deu places d'inspecció educativa (8 a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa).

Per nivells educatius, es convoquen 430 places a infantil i primària, 460 a secundària, 12 a Escoles Oficials d'Idiomes i 168 a Formació Professional, a més de les 10 places d'inspectors educatius. Com a novetats, destaquen l'oferta de 130 places de suport educatiu que corresponen a les especialitats de Pedagogia Terapèutica (53 places), Audició i Llenguatge (31 places) a Primària i Orientació a Secundària (49 places).

ENTREGA DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA EL PRIMER DIA

La principal novetat de les oposicions de 2019 és que els aspirants lliuren la programació didàctica el primer dia de celebració de les proves, evitant que els aspirants de Menorca, Eivissa i Formentera hagin de desplaçar-se expressament a Mallorca per lliurar l'esmentat material.

A més, les proves escrites es realitzen amb material autocopiatiu i, respecte al període de pràctiques, cap la possibilitat excepcional de realitzar-lo en tres mesos sota els supòsits relacionats amb la maternitat i casos de força major, encara que per norma general es manté aquesta fase en els cinc mesos.

SEUS DE LES PROVES

Les seus de les proves d'aquest dissabte han estat, a Malloca, els edificis Guillem Cifre de Colonya, Anselm Turmeda i Gaspar Melchor de Jovellanos de la UIB; l'IES Josep Maria Llompart; l'EOI de Palma,; l'IES Francesc de Borja Moll; l'IES Juníper Serra; l'IES Politècnic, l'IES Son Pacs; l'IES Madina Mayurqa; l'IES Antoni Maura; l'IES Ses Estacions; l'IES Emili Darder; l'IES Son Rullan i l'IES Sureda i Blanes.

A Menorca, les proves han tingut lloc al'IES Biel Martí, mentre que a Eivissa i Formentera els exàmens s'han dut a terme a l'IES Sa Blanca Dona i a l'IES Sa Colomina.