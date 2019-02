Més de 70 aspirants s'examinen en les oposicions de medicina interna per cobrir 17 places a Balears

Publicado 16/2/2019 18:12:08 CET

16 Feb.

Un total de 73 persones han participat aquest dissabte en els exàmens d'oposicions per cobrir 17 places vacants d'especialista en medicina interna a Balears.

En un comunicat difós aquest dissabte, la conselleria de Salut ha detallat que les proves han començat les 10.00 hores de forma simultània a Mallorca, Menorca i Eivissa. Per Illes, 53 aspirants s'han presentat a Mallorca, 6 a Menorca i 14 a Eivissa i Formentera.

Així mateix, la cartera dirigida per Patricia Gómez ha informat que s'ha previst un dispositiu de 30 persones perquè les proves es desenvolupin "correctament" i ha recordat que el 7 per cent del total de les places ser reserva a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

979 PLACES EN SALUT DURANT L'ANY 2018

Des de Salut han apuntat que la convocatòria d'aquest dissabte "continua complint" el "compromís" del Govern de "crear llocs de treball estables" en la Funció Pública.

A més, han recordat que l'any 2018 s'han dut a terme les proves selectives de nou categories, amb una oferta de 979 places per 4.925 sol·licituds rebudes.

La Conselleria també ha remarcat que s'admetran "totes les sol·licituds de participació" en les categories assistencials de les ofertas de empleo pública encara que no s'acrediti cap nivell de capacitació lingüística.

Finalment, Salut ha assenyalat que en la legislatura anterior "es van deixar de convocar" els exàmens previstos per a l'any 2012 i han subratllat que aquestes mesures "van fomentar l'eventualitat laboral i van afeblir la xarxa sanitària pública".