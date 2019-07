Més de 720.000 passatgers passaran pels aeroports de Balears aquest cap de setmana

Actualizado 26/7/2019 11:01:18 CET

Turistes fan cua en els controls de l'aeroport de Palma. Imatge d'arxiu. - EUROPA PRESS - Archivo

La programació d'Aena preveu més de 4.500 vols entre aquest divendres i el diumenge

PALMA DE MALLORCA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Els aeroports de Balears registraran un total de 4.503 moviments en una nova onada de vols prevista per a aquest cap de setmana, ja que entre aquest divendres i el diumenge les companyies aèries han venut 724.105 seients, segons dades d'Aena recollits per Europa Press.

L'aeroport de Palma és el que registra un major trànsit previst per a aquests dies, amb un total de 2.855 operacions per a aquest cap de setmana en els quals 480.659 persones passaran per Son Sant Joan.

Per la seva banda, l'Aeroport d'Eivissa té programats un total de 1.095 moviments i 159.682 places, mentre que el de Menorca té previstos 553 vols i que 83.764 persones passin per les seves instal·lacions.

DISSABTE, DIA DE MAJOR INTENSITAT

En total, el dissabte serà el dia de major trànsit tant de passatgers com de vols registrat en els aeroports de l'arxipèlag durant aquest cap de setmana, en haver programats 1.674 vols que transportaran a 267.928 passatgers.

El diumenge hi haurà 1.502 vols en els aeroports de Balears i un trànsit de 241.755 passatgers, mentre que per a aquest divendres AENA preveu 1.327 vols i que 214.422 persones passin pels diferents aeroports de les Illes.