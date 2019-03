MÉS assenyala que la proposta de Casado sobre la maternitat és "inassumible" en aquesta societat

Publicado 14/3/2019 18:00:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La número dos de MÉS per Mallorca al Parlament, Fina Santiago, ha criticat aquest dijous les mesures que el PP vol impulsar per a "fomentar la maternitat" i ha assenyalat que "es tracta d'una proposta inassumible" en aquesta societat.

Segons ha informat MÉS en un comunicat, Santiago ha recordat que "hi ha un partit que està plantejant que els nens de dones en situació d'irregularitat siguin un mitjà de pagament per a evitar l'expulsió immediata del país".

En aquesta línia, la també consellera de Serveis Socials ha assegurat que "el que es planteja el PP no és una llei per a donar suport a la maternitat, sinó només a l'embaràs".

Per això, ha criticat "la manera a la qual el PP diu protegir la maternitat, mentre que s'oposen a la pujada del salari mínim, a escoletes públiques i a qualsevol mesura que suposi millorar la vida de la gent".

Per part seva, la candidata de MÉS al Senat, Rosa Cursach, ha calificat de "cinisme" l'actuació del PP per parlar d'"hivern demogràfic per a justificar la retallada de drets sobre els cossos de les dones".

Cursach ha acusat els conservadors de "seguir el joc a l'extrema dreta i trepitjar els drets humans en aquesta carrera, simplement per a guanyar vots".

La també directora de l'Institut Balear de la Dona (IBDona) ha recordat que, a pesar que la proposta del PP "suposa mercadejar amb el cos i els drets de les dones", a l'Estat ja hi ha mecanismes que separen les dones migrades dels seus nens. "Es diu Llei d'estrangeria", ha conclòs.