MÉS critica l'"oportunisme polític" del PP per presentar una PNL sobre la inversió dels PGE a Balears

Publicado 30/1/2019 14:42:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputat de MÉS per Mallorca Miquel Gallardo ha criticat aquest dimecres l'"oportunisme polític" del PP per presentar pel ple del dimarts que ve una Proposició No de Llei (PNL) per debatre la "discriminació" dels Pressupostos Generals de l'Estat 2019 cap a Balears.

Segons ha explicat en declaracions als mitjans de comunicació, MÉS coincideix amb el PP en què existeix una "discriminació" en la inversió estatal destinada a Balears, però ha insistit que el que critica la seva formació és "l'oportunisme" dels 'populars', i no la proposta en si mateixa.

D'aquesta manera, Gallardo ha recordat que amb el govern de Mariano Rajoy o de José María Aznar, "Balears estava exactament a la mateixa situació".

Així mateix, ha afirmat que la seva formació presentarà esmenes per millorar aquesta PNL amb l'objectiu que sigui "beneficiosa per als ciutadans de Balears".

Per altra banda, el portaveu del PI, Jaume Font, ha criticat que, per presentar aquesta PNL sobre els Pressupostos, el PP hagi canviat una moció presentada en relació a les ajudes estatals per les inundacions del 9 d'octubre al Llevant de Mallorca i pel 'cap de fibló' de Menorca.

"El PP ha decidit canviar-la per una altra PNL sobre inversions de l'Estat en els PGE perquè li agrada discutir, i amb aquesta discussió entre partits no tindrem solucions pels ciutadans que han sofert a Mallorca i Menorca", ha afegit.

"UN PLE POSITIU"

Al marge d'aquestes qüestions, el diputat de MÉS ha assegurat que el ple d'aquest dimarts ha estat "molt positiu" per l'aprovació de la Llei de Residus i de la Llei de Sostenibilitat de Formentera, que suposarà "una porta oberta per aplicar-ho a altres illes de la comunitat".

Finalment, ha valorat les últimes dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) i ha apuntat que demostren que "a Balears s'està generant molta ocupació, amb un 10 per cent més de població amb treball que el 2007".

"Tot el catastrofisme que des del PP auguraven sembla que no s'està complint perquè les dades demostren que s'està fent un canvi de model, està baixant la temporalitat als contractes i estan augmentant els contractes indefinits", ha conclòs.