MÉS demana que s'aprovi un "document de mínims" del REB perquè així "després hi hauria dificultats per tirar-ho enrere"

Publicado 20/2/2019 18:38:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidat de MÉS per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat, ha demanat aquest dimecres que s'aprovi un "document de mínims amb una base sòlida" del Règim Especial per a Balears (REB) que serveixi com a "punt de partida" perquè així "després hi hauria dificultats per tirar-ho enrere".

En roda de premsa al costat de la número 4 a la llista del Parlament, Joana Aina Campomar, Ensenyat ha explicat que, una vegada aprovat, "ja hi hauria ocasió per millorar-ho" i ha considerat que, en cas de no fer-se així, seria "perdre una oportunitat històrica" i "un fracàs col·lectiu" per un REB que "s'ha treballat durant aquesta legislatura".