Més d'un centenar de persones pateix glaucoma congènit a Balears

Publicado 4/6/2019 10:43:24 CET

Es calcula que 1 de cada 10.000 nounats a Espanya pateix aquesta malaltia ocular

PALMA DE MALLORCA, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

Al voltant de 118 persones a Balears pateixen glaucoma congènit, una malaltia ocular caracteritzada per la degeneració del nervi òptic que apareix en la infància i l'adolescència i que a dia d'avui no té cura, segons ha informat l'Associació de Glaucoma per a Afectats i Familiars (AGAF) en una nota.

En l'actualitat, es calcula que uns 4.672 espanyols sofreixen aquesta malaltia i que 1 de cada 10.000 nounats a Espanya pateix aquesta patologia ocular. Des d'AGAF han alertat que, sense el tractament i el control adequats, les persones que ho pateixen podrien sofrir una pèrdua "severa i irreversible de visió" al llarg de tota la seva vida.

Segons ha explicat l'associació, el glaucoma congènit sol aparèixer en les primeres fases de vida dels nens, per la qual cosa són les famílies les que noten els seus símptomes més comuns, com opacitat de la còrnia, molèstia amb la llum, llagrimeix i tendència a tenir les parpelles tancades.

EXAMEN OCULAR

Des d'AGAF han recomanat acudir a un oftalmòleg si es detecten alguns dels símptomes, ja que una revisió a temps pot ser fonamental per frenar el seu desenvolupament. La malaltia es detecta a través d'un examen ocular complet que, en bebès i menors de 3 anys, es realitza a quiròfan.

Per la seva banda, la presidenta d'AGAF, Delfina Balonga, ha apuntat que el glaucoma congènit dura "tota la vida", per la qual cosa ha posat de relleu la importància de sotmetre's a revisions periòdiques per controlar la malaltia.

"El problema d'aquesta patologia és que no se sap amb certesa com es desenvoluparà al llarg de la nostra vida, en alguns casos no es perd molta visió i es respon bé el tractament però, altres vegades, l'avanç és més agressiu i virulent", ha afegit, alhora que ha subratllat la necessitat de mantenir investigacions científiques que permetin conèixer l'origen d'aquesta malaltia.

Precisament AGAF, al costat del Real Patronat sobre Discapacitat, organitza el proper 8 de juny a Madrid la 'II Trobada Nacional de Glaucoma Congènit' per visibilizar aquesta malaltia infantil poc coneguda i fomentar la seva investigació.