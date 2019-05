MÉS per Marratxí es compromet a crear l'Àrea d'Igualtat i el Consell de la Dóna en la propera legislatura

Publicado 13/5/2019 18:01:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde i candidat a la reelecció per MÉS per Marratxí, Joan Francesc Canyelles, ha anunciat aquest dilluns que la formació progressista crearà l'àrea d'Igualtat durant la propera legislatura amb l'objectiu d'impulsar polítiques d'igualtat emmarcades dins d'un Pla d'igualtat municipal.

Segons ha informat el partit en un comunicat, Canyelles també ha assegurat que impulsaran la constitució del Consell de la Dona com a espai de decisió i definició de les línies de treball de l'Ajuntament, "sempre de manera consensuada amb les entitats feministes".

Així mateix, ha apuntat que "la igualtat de gènere ha de ser una prioritat real de les polítiques municipals", al que ha afegit que "és necessari incloure la perspectiva de gènere de forma transversal posat que és en aquells àmbits on es donen majors desigualtats on cal aplicar mesures efectives per eradicar-les".

Canyelles també ha apuntat que crearan espais per a dones a Marratxí per "donar resposta a les seves necessitats i inquietuds", així com també incorporaran professionals de suport i acompanyament a les dones, al mateix temps que treballaran en dispositius per prevenir l'assetjament a l'espai públic i en la creació d'un oci no sexista.

Des de MÉS per Marratxí aposten per, des dels serveis d'ocupació municipal, aplicar mesures per reduir les desigualtats que afecten a les dones en l'accés al treball, la formació ocupacional, l'emprenedoria i l'autoocupació, i per crear un programa d'atenció psicosocial de les situacions de maltractaments, de violència de gènere o agressions sexuals.

Finalment, Canyelles ha destacat que amb la col·laboració del servei d'igualtat, impulsaran campanyes, projectes, jornades i accions per a la visibilització de referents LGTBI+ i feministes entre la joventut.