MÉS per Marratxí proposa un programa de reciclatge amb una rebaixa de la taxa de recollida d'escombraries

MÉS PER MARRATXÍ

Publicado 21/5/2019 15:01:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de MÉS per Marratxí a l'Ajuntament del municipi, Joan Francesc Canyelles, ha anunciat aquest dimarts l'engegada d'un programa de reciclatge per a habitatges i comerços que preveu una rebaixa de les taxes anuals de recollida d'escombraries, segons ha informat el partit en una nota.

L'objectiu del programa, la vigència del qual seria de 2019-2023, seria augmentar la separació de residus a Marratxí. A més, Canyelles ha plantejat la implantació progressiva d'un sistema de recollida selectiva porta a porta en pobles i nuclis de Marratxí, així com la instal·lació de papereres de recollida selectiva en carrers i places concorregudes.

En la mateixa línia, el candidat a la reelecció en l'alcaldia de Marratxí ha assenyalat que el Consistori llançarà un programa de tornada de llaunes o ampolles (plàstic i cristall) amb beneficis tant per a empreses com per a consumidors, a més de potenciar el punt verd mòbil.