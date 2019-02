MÉS per Menorca creu que el REB és una "concessió oportunista i electoralista"

Publicado 22/2/2019 13:21:32 CET

MENORCA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Menorca ha considerat aquest divendres que el Règim Especial de Balears (REB) anunciat per la presidenta del Govern, Francisca Armengol, és "insuficient" i "sembla més una concessió oportunista i electoralista que no un règim per compensar veritablement els costos de la insularitat".

"Tant al PP com al PSOE els falta convicció per engegar el que preveu l'Estatut d'Autonomia per afrontar els efectes negatius de la insularitat", han subratllat la formació menorquinista a través d'un comunicat.

Així mateix, han apuntat que la proposta del president del Govern central, Pedro Sánchez, "solament recull un 10 per cent" de les mesures recollides en el document 'Cap a un nou REB'. Proposta per al nou Règim Especial de Balears', assumit pel Govern i la societat civil dels illes.

En relació a la connectivitat, MÉS per Menorca ha indicat que solament s'inclou la fixació del 75 per cent del descompte de resident, però no els declaracions d'Obligació de Servei Públic ni les compensacions al transport de mercaderies, ni la cogestió aeroportuària, ni la desclassificació del port de Maó com a port d'interès general. "Aquestes mesures eren molt importants, especialment per a les illes menors", han apuntat.

Respecte al Fons d'Insularitat, els menorquinistes han considerat que és un error reduir-lo a la garantia d'inversió pública de l'Estat, perquè els inversions als illes no dependran tant dels necessitats lligades a la insularitat com de la inversió que l'Estat faci en matèria d'AVE i de carreteres d'interès general.

"El Fons, al final, vindrà a ser una pròrroga de cinc anys de la Disposició Transitòria Novena, amb els inversions estatutàries, que mai s'ha complert i ha deixat Balears sense uns 800 milions d'euros pendents d'executar entre els anys 2007 i 2014", han manifestat.

En relació a les mesures fiscals recollides en l'avantprojecte de llei, MÉS per Menorca ha assegurat que "són correctes, però difícilment creïbles en l'actual context preelectoral".