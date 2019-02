MÉS per Palma reparteix 60.000 fullets pel municipi que recullen les mesures impulsades durant aquest mandat

MÉS PER PALMA

Publicado 21/2/2019 17:11:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Febr. (EUROPA PRESS) -

Els candidats de MÉS per Palma, Neus Truyol i Llorenç Carrió, han acabat de repartir aquest divendres en l'Exiample Nord els últims fullets del total de 60.000 distribuïts en tot el municipi, dins de la campanya 'Estimam Palma, una transformació en marxa', en els quals es recullen les mesures "més importants" impulsades durant aquest mandat.

En un comunicat emès per la formació, s'ha informat que s'han editat set fullets per als diferents districtes de Centre, s'Arenal, Pla de Sant Jordi, Ponent, Llevant, Litoral i Nord i s'han lliurat en comerços i habitatges de la ciutat, així com en les parades informatives que el partit ha realitzat en diferents punts de la ciutat.

En termes més concrets, els fullets recullen els "processos transformadors" que s'han dut a terme per transformar-la, al seu judici, en una "ciutat justa", de "mobilitat sostenible", que "lluita contra el canvi climàtic" i una "Palma verda".