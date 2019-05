Mesquida (Cs) destaca el seu "enorme privilegi" per treballar amb Rubalcaba, "home d'Estat patrimoni de la democràcia"

Publicado 10/5/2019 18:07:06 CET

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El diputat de Ciutadans per Balears al Congrés dels Diputats Joan Mesquida ha destacat el seu "enorme privilegi" per treballar en el passat als ordes d'Alfredo Pérez Rubalcaba, a qui defineix com "un home d'Estat patrimoni de la democràcia".

"Impressionat per la mort d'Alfredo, vaig tenir l'enorme privilegi de treballar a les seves ordres en el Ministeri de l'Interior. Un gran polític i una gran persona. Sens dubte, un home d'Estat patrimoni de la democràcia espanyola. Descansa en pau, benvolgut amic", ha escrit Mesquida en el seu compte de Twitter.

Sent ministre de l'Interior, Rubalcaba va nomenar en 2006 a Mesquida 'comandament únic' de la Policia i la Guàrdia Civil. Amb anterioritat, l'avui diputat de Ciutadans havia ocupat el càrrec de màxim responsable de l'Institut Armat. Al capdavant de tots dos cossos va estar fins a 2008, quan va passar a ocupar el lloc de secretari d'Estat de Turisme en el segon Govern de José Luis Rodríguez Zapatero.