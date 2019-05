Mesquida lamenta que la seva formació no hagi aconseguit un segon diputat "per tan sols 600 vots"

Publicado 29/4/2019 13:09:50 CET

Cs va aconseguir a Balears 90.241 vots i un diputat al Congrés dels Diputats

PALMA DE MALLORCA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El recentment electe diputat de Cs per Balears al Congrés dels Diputats, Joan Mesquida, s'ha mostrat satisfet per ser la seva formació la tercera força més votada a Balears, encara que ha lamentat que "tan sols per 600 vots" no hagi aconseguit un segon diputat per a Balears.

"Hem estat la tercera força a Balears, però la segona a Mallorca i a la ciutat de Palma", ha comentat Mesquida, que ha valorat molt positivament aquestes dades. "En definitiva estem satisfets", ha expressat el polític, que ha afegit que "passar de 67.000 vots a 90.000" ha suposat un "bon resultat per a la formació".

Joan Mesquida, llicenciat en Ciències Polítiques i funcionari de carrera, atribueix aquest èxit al programa de la formació per la qual milita des de 2018 i a l'equip que el conforma. "Ciutadans té a Balears un equip fort, amb gent molt ben preparada i il·lusionada i que sap fer bé les coses", ha comentat el nou congressista de Cs Balears.

"A nivell nacional, aconseguir 57 diputats ha estat molt satisfactori", ha dit el polític, que també ha valorat positivament que la seva formació hagi augmentat en prop d'un 80 per cent el nombre de diputats des dels últims comicis el 2006.

Mesquida va ser Conseller d'Hisenda i Pressupostos entre 1999 i 2003 en el Govern presidit per Francesc Antich i diputat en el Parlament balear entre 2003 i 2004. Encara que ja té experiència en la política, ha comentat que anar al Congrés per primera vegada és un "repte que afronta amb molta il·lusió".

"El primer que farem a Madrid serà reivindicar un finançament just per a Balears", ha explicat el polític de Cs, que ha afegit que la seva formació començarà a treballar "amb moltes guanyes i molta il·lusió" per a l'interès dels ciutadans de Balears.