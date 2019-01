La ministra d'Indústria demana a Alcoa que deixi de "bloquejar" les negociacions i ajudi a mantenir l'ocupació

Publicado 8/1/2019 17:35:34 CET

ALMERIA/SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha demanat a la multinacional Alcoa "responsabilitat" per negociar una sortida als tancaments de les plantes d'A Coruña i Avilés i ha acusat la direcció de la companyia de ser la "responsable" de la pèrdua de centenars d'ocupacions a l'estar "bloquejant" les possibles "solucions" per al manteniment de l'activitat productiva.

"Demanem a Alcoa que es replantegi el tancament de les plantes i que mantinguin una posició proactiva a la taula negociadora ja que, si segueix bloquejant, lamentablement arribarem a una situació que no és bona per l'empresa i els treballadors, i que no esperem ni des del Ministeri ni des de les administracions regionals implicades", ha manifestat.

A preguntes formulades per periodistes després de presentar el projecte de reindustrialització acordat per a la comarca de l'Andarax davant el cessament de l'activitat productiva a la planta de Cemex, a Gádor (Almeria), Maroto ha assenyalat que, si hi ha "voluntat" de l'empresa amb la "cerca de solucions", el Ministeri "estarà al seu costat pensant en el manteniment de llocs de treball i de l'activitat productiva".

La ministra, qui ha traslladat la seva "solidaritat" amb els treballadors que s'han manifestat davant les portes del Ministeri d'Indústria, ha lamentat l'actitud d'Alcoa enfront de les de les adreces de les multinacionals Cemex i Vestas, que, "a diferència" de la multinacional nord-americana, han tingut "predisposició" per a la negociació.

"Les crisis industrials es poden solucionar; hi ha exemples d'això i, per això, demanem a Alcoa que es replantegi el tancament per plantejar a la taula de negociació la reindustrialització i que cesi al bloqueig total de qualsevol possible solució", ha indicat.

Maroto ha reiterat la "voluntat" del Govern per "treballar amb la cerca" tant del manteniment de l'ocupació, com de les alternatives d'industrialització, però ha remarcat que es "necessita temps".

"Li hem dit a Alcoa que demori l'ERE uns sis mesos, la qual cosa ens permetria cercar alternatives, però té bloquejat un possible acord i si manté el bloqueig serà responsable de la pèrdua de moltes ocupacions i de l'activitat productiva de dues zones que necessiten aquests projectes", ha conclòs.

Per a aquesta mateixa jornada, està fixada una nova reunió dels representants sindicals al marc de la taula de negociació sobre l'expedient de regulació d'ocupació (ERE) extintiu presentat per la multinacional nord-americana.

A més, a les 22.00 hores d'aquest dimarts conclourà una jornada de vaga iniciada a la mateixa hora del dilluns en contra d'un tancament que, entre les plantes de A Coruña i Avilés, afecta a gairebé 700 treballadors.