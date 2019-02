La ministra de Sanitat diu que l'alerta sobre carn de Polònia és "preventiva" i que ja s'han retirat les partides

Publicado 1/2/2019 20:09:00 CET

El Govern balear confirma que la carn no ha arribat a les Illes

PALMA DE MALLORCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, ha informat aquest divendres que l'alerta sanitària sobre carn de Polònia és "preventiva" i que l'empresa distribuïdora ja ha retirat les partides, que tenien com a destinació Balears, Madrid i País Basc.

Així ho ha indicat Carcedo en declaracions als mitjans moments abans de participar en les V Jornades de Salut de Balears, al Palau de Congressos de Palma.

La ministra ha aclarit que l'alerta s'ha activat perquè no consta que la carn hagi passat els controls obligatoris, però no perquè s'hagi detectat cap contaminació.

Carcedo ha explicat que l'alerta s'ha activat "immediatament" i que "lògicament" s'ha procedit a la immobilització de les partides.

Segons la ministra, consta que a Balears no ha arribat el lot -una dada corroborada pel Govern balear-, mentre que a País Basc sí. La Direcció de Salut Pública i Addiccions del Govern Basc ha informat que ja ha localitzat i immobilitzat el lot.

Varsòvia va activar dimarts passat el Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (RASFF, per les seves sigles en anglès) per informar a la resta de socis europeus sobre el cas. En aquest sistema informàtic consta que la carn ha arribat, a més d'Espanya, a Estònia, Finlàndia, França, Alemanya, Hongria, Letònia, Lituània, Portugal, Romania, Eslovàquia i Suècia.

El problema que es descriu al sistema europeu d'alerta ràpida és que s'han dut a terme controls veterinaris inadequats, per la qual cosa la carn és "presumiblement no apta per a consum humà".