El Museu Diocesà tanca per reforma aquest divendres i canvia el nom a Museu d'Art Sacre de Mallorca

Publicado 18/2/2019 15:00:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Museu Diocesà de Mallorca tancarà les seves portes a partir d'aquest divendres, coincidint amb l'aniversari de la seva fundació, el 23 de febrer de 1916, durant uns mesos per dur a terme una remodelació, "tant des del punt de vista museològic com museogràfic".

Segons han informat, el museu "necessita un canvi per modernitzar-se i apropar-se al públic, fent atractiu i, sobretot, comprensible el seu fons".

Així doncs, el que es proposa des del Departament de Cultura de la Catedral, encarregat de la gestió del Museu, és realitzar una intervenció centrada en cinc aspectes. El primer d'ells és el canvi de nom. El museu s'anomenarà 'Museu d'Art Sacre de Mallorca', una denominació "més comprensible", que integra la paraula "art" i "fa referència a la funció sacralitzada dels objectes".

A més, es canviarà el discurs expositiu i se centrarà a explicar la història de l'Església mallorquina a través del seu patrimoni històric-artístic. També es disposarà d'una nova museografia, amb nous expositors i nous sistemes d'informació.

Així mateix, hi haurà una nova distribució i circulació de l'espai i hi haurà una nova programació que inclogui diverses activitats i iniciatives dirigides a tot tipus de públic com a visites culturals, projectes educatius, visites inclusives, exposicions temporals, etc.