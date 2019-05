Músics de Pollença, Eivissa i Menorca demanen estimular el sector, promovent la música a l'aire lliure

Publicado 23/5/2019 18:14:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Les associacions de músics de Pollença, Eivissa i Menorca s'han unit per realitzar una sèrie de propostes a les autoritats amb l'objectiu d'"estimular" aquest sector, com, per exemple, la promoció de la música a l'aire lliure, sempre, han matisat, sota "el marc ineludible del respecte al descans veïnal".

En concret, demanen l'aprovació de la figura d''Espais de Cultura Viva'. És una categoria mitjançant la qual diversos tipus d'establiments (bars, restaurants, biblioteques, galeries, etcètera) podrien oferir actuacions en directe ampliant el seu aforament de forma temporal; diferenciant-los per tipologies i fixant una sèrie de requisits com l'aïllament acústic, entre altres.

Sobre la música a l'aire lliure, demanen l'aprovació d'una figura jurídica que la promogui. Consideren que una normativa que reguli aquesta activitat, establint horaris i durada d'actuacions, pot donar un impuls al sector privat, al cultural i al turístic, fomentant "la desestacionalización i la dinamització dels pobles".

Finalment, demanen la creació d'una comissió amb autoritats autonòmiques i representants de les diferents associacions amb la finalitat de legislar sense deixar cap gremi i sector desatès, i cercant el major consens per assegurar una millor convivència.