Nadal i Belmonte, els esportistes preferits pels espanyols per anar-se'n de canyes, segons Cerveceros de España

Publicado 22/5/2019 16:39:45 CET

MADRID, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

El tenista balear Rafa Nadal i la nedadora catalana Mireia Belmonte són els esportistes masculí i femenina preferits pels espanyols per anar-se'n a prendre canyes, segons l'enquesta anual de Cerveceros de España que a més indica que el de Manacor és el triat a nivell global.

El qui ha estat onze vegades guanyador del Roland Garros és la personalitat masculina preferida segons aquesta enquesta, sent triat per un 13,7 per cent dels enquestats, i per davant de l'humorista David Broncano (7,4) i de l'actor Antonio Banderes (6,9).

Nadal lidera també amb amplitud a l'apartat d'esportistes masculins, amb un 35,9 per cent, molt superior a la resta de preferits que ocupen el podi que són el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué (8,5) i el pilot asturià Fernando Alonso (7,8). Pau Gasol i Iker Casillas completen el 'Top 5'.

Pel que fa a les esportistes femenines, la preferida pels espanyols per anar-se'n a prendre unes canyes és la nedadora Mireia Belmonte, amb un 25,2 per cent, mentre que a la segona plaça aparèixer la tennista hispana-veneçolana Garbiñe Muguruza (13) i en la tercera la jugadora de bàdminton de Huelva Carolina Marín (12,7). L'halterófila Lydia Valentín (9,3) i l'extenista Arancha Sánchez Vicario (7,7) tanquen el 'Top 5'