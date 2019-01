Nadal, Sandra Sánchez, Rahm i Mata rebran aquest dijous els Premis Nacionals de l'Esport de 2017

Publicado 9/1/2019 10:45:28 CET

Els Reis i el ministre de Cultura i Esport presideixen la cerimònia al Palau del Pardo

MADRID, 9 Gen. (EUROPA PRESS) -

El tenista Rafa Nadal, la karateka Sandra Sánchez, el golfista Jon Rahm, els futbolistes Juan Mata i Keylor Navas, l'atleta María Vicente, l'exentrenador d'handbol Juan de Déu Román i les seleccions femenina i masculina d'hoquei patins, entre altres, rebran aquest dijous (12.00 hores) els Premis Nacionals de l'Esport de 2017 al Palau Reial del Pardo.

SSMM els Reis, Felipe VI i Letizia Ortiz, presidiran la cerimònia d'entrega dels guardons que distingeixen als esportistes i institucions que més s'han distingit en la competició o en la promoció de l'esport al 2017 al costat del Ministre de Cultura i Esport, José Guirao, i la presidenta del Consell Superior d'Esports (CSD), María José Regna.

El Premi Rey Felipe, concedit a Rafa Nadal, i el Premi Reina Letizia, per a Sandra Sánchez, reconeixeran als millors esportistes de l'any. Per la seva banda, el Premi Rei Juan Carlos a l'esportista revelació serà per al golfista Jon Rahm, mentre que la jove María Vicente recollirà el Premi Princesa Leonor, que distingeix a l'esportista menor de 18 anys que més ha destacat per la seva progressió esportiva.

En relació a futbol, es premiarà la tasca del migcampista espanyol Juan Mata, guardonat amb el Premi Reina a la persona o entitat que més hagi destacat per un gest especialment rellevant de noblesa, i al porter costarricense Keylor Navas, guanyador del Trofeu Comunitat Iberoamericana a l'esportista iberoamericà que més ha destacat en les seves activitats esportives internacionals.

Per la seva banda, Juan de Déu Román va rebre el Premi Nacional Francisco Fernández Ochoa per una trajectòria d'una vida lliurada, de manera notòria, a la pràctica, organització, adreça, promoció i desenvolupament de l'handbol.

L'hoquei patins, en concret les seves dues seleccions absolutes, va ser premiat amb la Copa Baró de Güell que s'atorga als equips o seleccions nacionals que més hagin destacat per la seva actuació esportiva durant l'any.

A més, també van tenir la seva 'recompensa' la Ciutat Autònoma de Melilla (Premio Consell Superior d'Esports), la Fundació 'A LA PAR' (Premio Infanta Sofia), Javier Fesser i David Marquès (Premi Nacional a les Arts i les Ciències Aplicades a l'Esport), la Fundació Trinidad Alfonso (Copa Stadium) i el IES Ortega i Gasset (Trofeu Joaquín Blume).

El jurat, presidit per Mariano Soriano, director general d'Esports del CSD, va estar format per la vicepresidenta primera del COE, Isabel Fernández, la directora d'Esports de la cadena SER, Laura Martínez, la periodista de RTVE, María Escario, la directora del PROAD del CSD, Ana Ruth Domínguez, el president del CPE, Miguel Carballeda, el president de SELAE, Jesús Horta Ametller, el director del Diari AS, Alfredo Relaño, el director d'Esports de l'Agència EFE, Luis Villarejo, el president de l'AEPD, Julián Rodó, i el director de Relacions Externes del CSD i secretari del jurat, Enrique Ramón.

--LLISTA DE PREMIATS.

- Premio Rei Felipe: Rafael Nadal.

- Premi Reina Letizia: Sandra Sánchez.

- Premio Rei Juan Carlos: Jon Rahm.

- Premi Reina Sofia: Juan Mata.

- Premio Princesa Leonor: María Vicente.

- Premi Infanta Sofia: Fundació A l'una/A l'una.

- Trofeu Comunitat Iberoamericana: Keylor Navas.

- Copa Baró de Güell: Seleccions femenina i masculina d'Hoquei Patinis.

- Copa Stadium: Fundació Trinidad Alfonso.

- Premi Consell Superior d'Esports: Ciutat Autònoma de Melilla.

- Trofeu Joaquín Blume: IES Ortega i Gasset.

- Premi Nacional a les Arts i les Ciències Aplicades a l'Esport: Javier Fesser i David Marquès.

- Premi Nacional Francisco Fernández Ochoa: Juan de Déu Román.