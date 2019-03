Noguera cedeix a tres nenes la presidència del 4º Consell per a la Participació Infantil Ciutat Amiga de la Infància

Publicado 14/3/2019 19:32:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha cedit a tres nenes la presidència del quart Consell per a la Participació Infantil Ciutat Amiga de la Infància i l'Adolescència que s'ha celebrat aquest dijous a la sala de plens de l'Ajuntament de Palma.

Segons ha informat Cort, l'acte, emmarcat a la declaració acreditada per Unicef de Palma com a Ciutat Amiga de la Infància, ha estat presidit per tres nenes escollides entre els vocals presents en la sessió del 5 de març. Es tracta de Laura Jové Costa, del Col·legi Montesión; Inés Roviera, de l'IES Emili Darder; i Nouhaila El Hajami, de Creu Roja Joventut.

Segons ha informat el Consistori, l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha cedit la presidència de la sessió a les nenes "per reforçar el paper de la dona" en el Consell. Així mateix, en el Consell han participat membres del Consistori, centres educatius i entitats que integren l'òrgan.