El nombre de passatgers de l'Aeroport de Menorca baixa un 3,8% al març

L'Aeroport de Menorca va comptabilitzar 107.123 passatgers al març, un 3,8 per cent menys que en el mateix període de l'any passat, tal com han informat aquest dimarts des d'Aena.

Aena ha remarcat que el 2018 l'operatiu de Setmana Santa va tenir lloc majoritàriament durant el mes demarç, mentre que enguany es desenvoluparà íntegrament a l'abril.

"Això s'ha deixat sentir en alguns aeroports turístics", han assenyalat a través d'un comunicat.

Segons Aena, un altre factor que ha influït en els resultats de març és l'inici de la temporada d'estiu, que aquest any ha començat una setmana més tard.

El trànsit nacional va sumar 103.666 viatgers, una xifra que implica un descens del 4,4 per cent. L'internacional, per la seva banda, ha experimentat un comportament positiu al març, amb un creixement del 6,8 per cent, sumant 3.033 passatgers.

El Regne Unit va registrar 2.989 usuaris, un 27 per cent més en comparació al mateix mes de 2018.

Quant a les operacions d'aeronaus, l'Aeroport de Menorca va gestionar 1.294 vols, un 7,6 per cent menys. Del total d'elles, 1.254 van ser comercials.

Entre gener i març, l'aeroport menorquí ha registrat un total de 253.689 viatgers, la qual cosa implica un augment del 3,3 per cent pel que fa a el mateix període de l'any passat.

Els vols operats en aquests tres primers mesos de l'any sumen 3.498, un 3,7 per cent més que en el mateix trimestre de 2018. D'ells, 3.415 han estat de caràcter comercial, xifra que s'ha vist incrementada en un 4 per cent.