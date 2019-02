Només el PP recolzarà Fuster com a senador i Prohens diu que el PSIB demostrarà "poc nivell" si s'absté

Publicado 13/2/2019 17:51:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Febr. (EUROPA PRESS) -

Només el PP recolzarà la proposta de nomenar senador autonòmic al secretari general del PP en la Comunitat, Antoni Fuster, i el portaveu del PSIB en el Parlament, Andreu Alcover, ha detallat que "es decanten més per l'abstenció", per la qual cosa la portaveu adjunta del PP en el Parlament, Marga Prohens, ha replicat que aquest fet demostrarà "molt poc nivell per la seva banda", ja que "s'està en un estat de tensió i de nervis" que, al seu semblar, podria "suposar un precedent" i, així mateix, ha recordat el seu partit va votar a Antoni Diéguez i Gina Garcías.

En declaracions als mitjans després de la Junta de Portaveus, el portaveu de Cs en el Parlament, Xavier Pericay, ha anunciat que s'abstindran "perquè no és el seu candidat" i els altres partits --Podem, El PI, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca-- han manifestat que "no recolzaran la proposta" perquè, segons ha detallat, el portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo, el candidat és "més del mateix" i "sense cap garantia que vagi allí i se sàpiga exactament el que fa per defensar els drets dels balears".

El diputat de MÉS per Menorca Nel Martí ha assenyalat, en aquest mateix sentit, que aquest perfil "no els representa" i ha apuntat que "no aportarà res més enllà dels interessos del partit" i, per tant, "no té la seva confiança".

El portaveu del PI, Jaume Font, ha recordat que des del seu partit van fer la proposta d'un candidat "consensuat" i ha retret que hi ha hagut falta de diàleg amb aquesta proposta del PP.