Normalitzat el trànsit a l'Autopista Inca-Palma després que dos accidents provoquessin "llargues retencions"

Actualizado 11/1/2019 11:29:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El trànsit ha estat normalitzat a l'Autopista Inca-Palma després que dos accidents, un en sentit Inca i l'altre en sentit Palma, provoquessin "llargues retencions" durant una hora aproximadament, segons han informat fonts de la Guardia Civil a Europa Press.

El cos policial ha detallat, així mateix, que els accidents han ocorregut al voltant de les 08.00 hores del matí en els dos sentits de l'autopista i han retingut el trànsit "uns cinc o sis quilòmetres" encara que, en aquests moments, "ja ha estat buidat".

Al carril sentit Palma hi ha hagut un xoc entre dos vehicles, "conegut com a accident per abast", i en sentit Inca, un turisme ha sortit de la via i ha bolcat. S'ha informat que no hi ha "ferits greus".