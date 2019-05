El nou reglament de proves esportives de Mallorca permetrà que es desenvolupin en una data diferent a la proposada

Publicado 23/5/2019 12:43:13 CET

El reglament ha estat aprovat per unanimitat aquest dijous en el ple extraordinari del Consell de Mallorca

PALMA DE MALLORCA, 23 Maig (EUROPA PRESS) -

El ple extraordinari del Consell de Mallorca ha aprovat aquest dijous per unanimitat i de manera definitiva el nou reglament d'activitats de recorregut de Mallorca --com a proves esportives--, la principal novetat de les quals és que permet que l'autorització de les activitats pugui condicionar la seva realització en una data diferent a la proposada inicialment pel seu sol·licitant.

El Consell ha remarcat la seva necessitat, explicant que anualment a Mallorca s'han d'autoritzar un centenar de proves esportives d'aquestes característiques, tant municipals com a supramunicipals.

Davant els mitjans de comunicació, la consellera insular de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, ha assegurat que volen que "totes les proves del proper any ja compleixin amb aquest reglament i per això la urgència de la seva aprovació" .

Aquest reglament --el nom oficial del qual és 'Reglament de desenvolupament en matèria d'activitats no permanents de recorregut en l'àmbit de Mallorca'-- està inclòs en la Llei de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a Balears.

Aquesta nova norma també planteja la creació de la Comissió de Cooperació en Matèria d'Activitats no permanents de recorregut, per millorar la comunicació interadministrativa.

Així, es crea un grup de treball permanent que tindrà la funció d'assessorar, elaborar estudis, informes i propostes, a més de participar en l'elaboració dels criteris d'autorització i el calendari d'activitats.

Sobre el calendari, que preveu els dies disponibles cada any per fer proves esportives, s'elaborarà a partir dels criteris d'autorització o l'ordre de prioritat d'activitats aprovades, així com els criteris de la Direcció General de Trànsit.

D'aquesta manera, el Consell i els ajuntaments corresponents es coordinaran per aprovar el calendari d'activitats de l'últim trimestre de l'any anterior a la realització de les proves.

A més, les federacions esportives i altres entitats organitzadores hauran de demanar l'autorització a la institució insular el segon trimestre de l'any anterior a la celebració de la prova.

En concret, el reglament cerca assegurar una intervenció adequada de les administracions competents per a una planificació correcta, garantint la coordinació i l'establiment d'un ordre de prioritats atenent a l'interès general.