El nou sistema tecnològic dels busos interurbans de Mallorca guanya un premi d'ITS Espanya

Publicado 24/4/2019 11:01:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nou sistema tarifari dels busos interurbans de Mallorca (TIB), que incorpora la targeta bancària com a títol de transport a través del 'contactless', ha guanyat el Premi Especial ITS 2019.

En un comunicat, la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ha explicat aquest dimecres que el sistema "entrarà en funcionament amb les noves concessions del transport regular per carretera de Mallorca" i que inclourà també "la doble validació en l'entrada i sortida del bus", així com "un moneder virtual accessible a tot moment pels usuaris des de l'extranet del TIB".

El premi ha estat concedit en el marc del XIX 'Congrés espanyol sobre sistemes intel·ligents de transport', celebrat per l'associació ITS Espanya els dies 1, 2 i 3 d'abril. Allà, el Consorci de Transports de Mallorca va participar amb la ponència titulada 'Modernització del transport públic de Balears amb un sistema ITS d'última generació'.

El nou sistema tarifari integrat i la seva nova tecnologia va ser també un dels temes que es van presentar en les jornades de l'European Metropolitan Transports Authorities (EMTA), organitzades pel Consorci de Transports de Mallorca els dies 4 i 5 d'abril. En el marc de la trobada es va oferir una demostració del funcionament del nou sistema i del seu equipament.

La trobada va reunir 20 autoritats de transport d'àrees metropolitanes d'Europa i representants de Londres, París, Amsterdam o Torí i membres de Barcelona, Madrid o València, entre altres ciutats, van compartir experiències relacionades amb la mobilitat. La descarbonització del transport públic, els vehicles de zero emissions, la qualitat de l'aire i el finançament de les infraestructures, van ser altres temes que també es van debatre.

El Govern balear va participar presentant la situació del transport a les Illes i tractant temes com la descarbonització i l'augment de l'oferta de la mobilitat pública.

Des del Govern han recordat que, el passat mes de febrer, el Parlament va aprovar la Llei de canvi climàtic i transició energètica, que inclou prohibir els cotxes dièsel en 2025, excepte els ja matriculats a Balears. D'altra banda, el Pla estratègic de Mobilitat pel 2026 preveu un 50 per cent d'augment de l'oferta de transport interurbà d'autobús i l'ampliació de la infraestructura ferroviària de Mallorca.