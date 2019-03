Obert fins el 21 de maig el període de presentació de propostes creatives de la tercera edició de 'La mar de Ciència'

Publicado 20/3/2019 18:01:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Març (EUROPA PRESS) -

La tercera edició de 'La Mar de Ciència' ha arrencat aquest dimecres iniciant el període de presentació de propostes creatives fins al 21 de maig vinent a través de la web del concurs. Com a novetat, aquest any els premis s'obren als alumnes i centres d'Educació Especial.

Segons ha informat el Sistema d'Observació i Predicció Costanera de Balears (Socib) en un comunicat, l'estudi i comprensió de la ciència i les tecnologies marines és "fonamental per poder conservar uns oceans que proporcionen aliment, oxigen, energia, que regulen el clima i alberguen la major biodiversitat del planeta".

Aquest certamen és una iniciativa conjunta, del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), a través de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació a Balears (UCC+i), i, per una altra, del Socib, amb el suport, en aquesta tercera edició de Marilles Foundation.

'Netegem els nostres oceans', és el lema d'aquesta edició que recull el missatge difós per Nacions Unides amb Motiu del Dia Internacional dels Oceans 2019. A través de les diferents modalitats artístiques del certamen (vídeo, dibuix i relat), els estudiants podran expressar-se sobre aquest o d'altres dels temes suggerits relacionats amb la ciència i el mar.

160 FINALISTES I 10 GUANYADORS

Els concursants podran presentar un treball per modalitat i, una vegada registrat el vídeo, el dibuix o el relat, rebran un certificat de participació per descarregar a través de la web. El 21 de maig de 2019 un jurat compost per investigadors i tècnics del CSIC, del Socib i de Marilles Foundation seleccionarà 160 treballs finalistes.

El jurat valorarà l'originalitat, l'adequació a la temàtica del concurs i la capacitat d'expressió artística. Del 28 de maig al 7 de juny es realitzarà la votació popular online per triar, entre els finalistes exposats a la web, un treball individual i un grupal. Resultaran guanyadors aquells que rebin més nombre de 'M'agrada' dels usuaris de Facebook.

El 8 de juny amb motiu del Dia Mundial dels Oceans es donaran a conèixer els deu guanyadors del certamen, tant els seleccionats per votació popular, que seran dues, com els triats pel jurat, que seran vuit.

Pel que fa als premis, els guanyadors es convertiran en oceanògrafs per un dia, viatjaran amb un acompanyant major d'edat a Balears per conèixer la investigació que realitzen els centres del CSIC a Mallorca, participaran en una campanya oceanogràfica del Socib i visitaran el Parc Nacional Marítim-Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera.

Per la seva banda, les classes que presentin els millors vídeos seran premiades amb una pissarra digital. Els organitzadors d'aquest certamen desitgen que el professorat recolzi aquest projecte com una iniciativa més de la seva activitat docent.

Per això, el jurat guardonarà amb un esment especial la implicació del professor que present el conjunt de treballs millor valorats pel jurat. El professor guardonat i un acompanyant podran també gaudir del cap de setmana científic i viatjar a Balears.

El CSIC, el Socib i Marilles Foundation són institucions que impulsen la investigació en ciències marines per promoure una gestió sostenible dels oceans.