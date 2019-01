Obren diligències contra una dona que conduïa amb una taxa d'alcohol quatre vegades superior a la permesa

Publicado 26/1/2019 18:30:06 CET

EIVISSA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Santa Eulària ha obert diligències com investigada per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit a una dona, que respon a les inicials de L.C.S., per provocar dos accidents de trànsit quan conduïa sota els efectes de l'alcohol.

Segons ha informat l'Ajuntament de Santa Eulària, la dona ha donat una taxa d'alcohol d'1,06 mg/l, més de quatre vegades la legalment permesa.

Els fets van tenir lloc aquest divendres, quan una patrulla va acudir cap al voltant de les 17.45 hores a un accident de trànsit, a la rotonda d'entrada a Santa Eulària, on un turisme accidentat obstaculitzava el carril de sortida.

Els agents van observar que la dona presentava símptomes d'haver begut.

La conductora va explicar que un vehicle de color fosc va provocar l'accident, encara que els testimonis van negar aquesta versió.

Minuts després, la Policia va rebre la comunicació d'un altre accident en un carrer del poble, sent un dels vehicles implicats el de la dona, que va admetre aquest primer sinistre.