Obren el termini per participar al Programa de Reutilització de Llibres i Material Didàctic del proper curs

Publicado 23/5/2019 14:09:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació i Universitat, mitjançant la Direcció general d'Innovació i Comunitat Educativa, ha publicat aquest dijous les instruccions del Programa de Reutilització de Llibres i Material Didàctic per al proper curs de 2019/2020.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, es destinen 1.500.000 euros i va dirigida centres públics i concertats de primària i secundària amb l'objectiu d'estimular la participació als programes pel "suport econòmic a les famílies i el vessant educatiu".

Més concretament, l'aportació de la Conselleria es manté en 50 euros per a cada estudiant i el termini d'inscripció per a educació primària és fins al dia 25 de juny, mentre que per a educació secundària és fins al dia 9 d'octubre de 2019.

Així mateix, els centres públics estan obligats a oferir-los sempre que hi hagi un mínim d'un 10 per cent de l'alumnat del centre que sol·liciti adherir-se.

Aquest any hi ha 184 centres de Balears adherits als programes de reutilització de llibres, 11 més que el curs passat, la qual cosa suposa que que 30.419 alumnes de les illes han participat, 1.470 més que el curs anterior.