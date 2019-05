OCB demana als governants que engeguin l'Oficina de Drets Lingüístics

Publicado 15/5/2019 17:41:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Obra Cultural Balear (OCB) ha reclamat als actuals governants i als qui sortiran triats en les properes eleccions del 26 de maig que activin "de manera immediata i sense més dilacions" l'Oficina de Drets Lingüístics.

Segons ha informat l'OCB en un comunicat, "fa temps que l'Oficina està preparada i que no s'ha engegat perquè s'ha frenat el Consell de Govern".

Cal recordar que es tracta d'una realització prevista als pressupostos generals de la CAIB per 2018 i dotada pressupostàriament i que la fase de tràmit d'audiència i d'exposició pública del projecte de decret de creació de l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics va finalitzar el passat 12 de novembre.

"Inexplicablement, des de llavors no s'ha tornat a tenir cap notícia. Cal tenir present que gairebé diàriament se succeeixen vulneracions dels drets dels ciutadans que opten per usar la llengua catalana", han explicat.

D'altra banda, l'OCB ha fet una crida a la ciutadania perquè es "mantingui ferma en l'exercici i la defensa dels drets de les persones que trien usar la llengua catalana".

En aquest sentit, ha reiterat els consells fets públics ja fa mesos, com són no canviar de llengua, no caure en provocacions, prendre nota de les persones que discriminen i fer la denúncia pertinent, entre altres qüestions.