Oci d'Eivissa s'adhereix a un decàleg de bones prácticaspor un sector de serveis "responsable, segur i saludable"

Publicado 22/3/2019 13:36:50 CET

EIVISSA, 22 Març (EUROPA PRESS) -

L'Associació Oci d'Eivissa s'ha adherit al 'Codi de Bones Pràctiques professionals - Decàleg per un sector de serveis responsable, segur i saludable a l'illa d'Eivissa'.

El gerent de l'Associació, José Luis Benítez, ha signat aquesta adhesió en presència del director insular de l'Administració General de l'Estat a Eivissa i Fomentera, Ramón Roca.

En els propers dies diferents associacions del sector de serveis d'Eivissa també signaran la seva adhesió al document. Aquest Codi, han explicat des de Delegació del Govern en un comunicat, ha estat elaborat de forma consensuada per les principals administracions, així com per associacions i federacions professionals de l'illa d'Eivissa.

L'objectiu és impulsar una cultura de serveis saludable i responsable. Segons han explicat, les bones pràctiques incloses en el document tracten sobre temes sensibles com la dispensació de begudes alcohòliques, la prevenció de les drogodependències, la protecció del menor, la prevenció de la violència de gènere i les agressions sexuals o el control de l'intrusisme.

L'Associació Oci d'Eivissa ha realitzat contribucions al Codi de Bones Pràctiques, fruit de la seva experiència. Aquesta acció conjunta d'administracions públiques i del sector empresarial té per objectiu contribuir a la millora de l'experiència dels usuaris del sector serveis d'una forma més segura, responsable i saludable.