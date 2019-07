Olga Ballester dimiteix del seu càrrec a Ciudadanos

Publicado 10/7/2019 14:41:56 CET

L'exdiputada de Cs al Parlament balear i ex secretària d'Acció Institucional del partit a Balears, Olga Ballester

L'exdiputada de Cs al Parlament balear i ex secretària d'Acció Institucional del partit a Balears, Olga Ballester EUROPA PRESS - Archivo

PALMA DE MALLORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La que fou diputada de Cs en el Parlament en la passada legislatura i secretària d'Acció Institucional del partit a Balears, Olga Ballester, ha dimitit del seu càrrec.

La dimissió té lloc dies després de la dimissió del responsable de l'Àrea d'Educació de Ciudadanos i portaveu en el Parlament, Xavier Pericay, que es va donar a conèixer dissabte passat.

El que fou responsable de l'Àrea d'Educació del partit a nivell nacional va perdre el març passat les primàries del partit a Balears davant l'antic secretari de l'Agrupació de Palma de Ciudadanos, Marc Pérez Ribas, qui es va imposar per 19 punts a Pericay.

"Des que va haver-hi les primàries a Balears em vaig fixar un període de reflexió que tenia a veure amb si seguia o no a política. Rivera em va demanar que seguís en el Comitè Executiu", va assenyalar Pericay.

Així mateix, va assegurar que, encara que li "hagi afectat", "no participava en les raons" per les quals l'ex portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés i secretari de Programes i Àrees Sectorials, Toni Roldán, va dimitir. "Aquest era un bon moment per prendre la decisió. Estic content amb el que hem fet a educació, hem fet una tasca que ha estat reconeguda aquests anys. Ara torno al meu negoci que és escriure", va indicar.