Organitzen a Palma l'esdeveniment #residuzero per conscienciar sobre l'eliminació de residus en la nit de Sant Joan

Publicado 22/6/2019 14:37:32 CET

En edicions anteriors s'han aconseguit reduir 18 tones de plàstics d'un sol ús a les platges palmesanes

PALMA DE MALLORCA, 22 Juny (EUROPA PRESS) -

Les organitzacions Es Racó de ses Idees i Save the Med Foundation organitzen aquest diumenge 23 de juny a la platja d'Es Portitxol la 'Nit de Sant Joan #residuzero', una iniciativa per conscienciar sobre l'eliminació de residus a les platges durant la nit de Sant Joan, segons han informat les entitats.

Es tracta de la quarta edició de la iniciativa i, segons han assenyalat les entitats, en edicions anteriors s'han aconseguit reduir 18 tones de plàstics d'un sol ús a les platges palmesanes.

La iniciativa convida a acudir a la platja amb gots, coberts i recipients propis a més de cistelles o borses reutilitzables per evitar les bosses de plàstic, les begudes envasades en plàstic, els productes d'un sol ús com a gots, plats i coberts, així com no deixar burilles de cigarrets ni restes de veles, amb l'objectiu de deixar la platja neta en acabar la nit.

TALLERS I ARTICLES REUTILITZABLES

Segons han avançat les entitats organitzadores, diversos voluntaris fan possible l'organització de l'esdeveniment, que preveu l'entrega de gots i cendrers reutilitzables, tallers d''upcycling', mandalas, 'chikung' i estiraments a la platja així com sorteigs de sopars i articles reutilitzables.

Des d'Es Racó de ses Idees i Save the Med Foundation han animat a replicar l'acció a totes les platges de Mallorca amb la finalitat de conscienciar a la població que "és possible gaudir sense generar residus".

Tota la informació relativa a la iniciativa es troba a la pàgina web www.nitdesantjoanresiduzero.org.