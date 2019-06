Palma, entre les ciutats més cares per anar de vacances

Publicado 25/6/2019 17:36:07 CET

Palma és la capital turística més cara per prendre's un cafè, amb 2,84 euros de mitjana

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 25 Juny (EUROPA PRESS) -

Palma és una de les capitals turístiques més cares per anar de vacances, amb preus un 11 per cent per sobre de la mitjana nacional, segons una anàlisi realitzada pel portal Rastreator.

L'anàlisi del comparador estudia els preus de les 15 capitals de província més visitades durant 2018, tant en nits d'hotel, cotxe de lloguer, sopar per a dos, una copa, una cervesa, un cafè, dues entrades per al teatre, una carrera en taxi i un bitllet senzill d'autobús.

En l'examen general, Palma és la tercera ciutat més cara per darrere de Sant Sebastià i Barcelona, mentre que Salamanca, Granada i Sevilla són les més barates.

A més, Palma és la tercera capital amb els hotels més cars (138 euros de mitjana) per darrere de Sant Sebastià, i quant a l'oci i la restauració, en la qual surt més car prendre's un cafè (2,84 euros de mitjana). La cervesa surt a una mitjana de 4,49 euros, i un sopar per a dues persones costa de mitjana 29 euros.