PalmaActiva ofereix formació a 11 alumnes per obtenir un certificat de professionalitat en restauració

Un total d'11 alumnes s'estan formant a PalmaActiva per obtenir el certificat de professionalitat nivell 1 d'operacions bàsiques de restaurant i bar, segons ha informat l'Ajuntament de Palma.

La regidora de Comerç, Turisme i Treball de Cort, Joana Maria Adrover, ha visitat aquest divendres als alumnes per conèixer el desenvolupament de l'activitat formativa, que consta en total de tres mòduls de 290 hores i inclou pràctiques en empreses.

Per la seva banda, Adrover ha desitjat sort als alumnes en les proves i els ha animat a "aprofitar l'oportunitat" per obtenir el certificat de professionalitat ja que, segons ha sostingut, "tindran moltes més oportunitats per trobar feina".

Així mateix, la regidora ha explicat que la formació està finançada amb fons propis de PalmaActiva i es dirigeix a persones sense un perfil professional definit".

Finalment, des de PalmaActiva han recordat tots els cursos d'aquest any i ha concretat que es tracta de 17 cursos sobre competències digitals bàsiques, 29 cursos de TIC avançades, 34 cursos de competències transversals, 37 cursos per crear o gestionar empreses, 17 cursos d'idiomes, 10 cursos d'oficis i 12 cursos de formació nàutica.