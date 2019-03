PalmaActiva penja llaços liles en la seva façana amb motiu del Dia Internacional de la Dona

Publicado 4/3/2019 18:32:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La façana de PalmaActiva lluirà aquesta setmana llaços de color lila amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que se celebra aquest divendres.

Segons ha informat Cort en un comunicat, la regidora de Turisme, Treball i Comerç, Joana Maria Adrover, ha afirmat aquest dilluns que des de PalmaActiva volen reivindicar que, si es parla del mercat laboral, les dones són encara "un col·lectiu vulnerable".

"Tot i que en els últims tres anys l'atur femení s'ha reduït un 26,15 per cent encara queda molt treball per fer, a Palma el mes de gener hi havia 13.257 dones en atur per les quals hem de seguir treballant per facilitar el seu accés al mercat de treball i per millorar la seva formació", ha afegit.

Així mateix, la regidora de Treball ha recordat que aquest any durant la Fira de l'Ocupació tindrà lloc la conferència 'El lideratge femení: una nova manera d'entendre a les empreses' a càrrec de l'experta Isabel Iglesias. Aquesta tindrà lloc a les 16.30 hores del dimecres a la sala de Mallorca del Palau de Congressos.