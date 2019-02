El Parlament aprova la Llei de Consultes sense les esmenes de PP i Cs sobre referendums municipals no vinculants

Publicado 26/2/2019 18:33:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament d'aquest dimarts ha aprovat la Llei de Consultes Populars i Processos Participatius per 31 vots a favor, 15 en contra i 2 abstencions sense les esmenes presentades per PP i Cs relatives a la "no obligatorietat" de referendums municipals vinculants.

Els grups parlamentaris del Pacte han destacat que la Llei és "un gran pas" cap a la democràcia participativa encara que han remarcat que l'existència d'un registre únic del cens, que és d'adscripció voluntària i està sectoritzat per matèries, "limita la participació ciutadana" ja que, segons han sostingut els partits d'esquerra, "no permeten la utilització del cens electoral".

En la defensa del Projecte de Llei, la consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, ha defensat que la norma "aprofundeix en el sistema democràtic per canalitzar la participació directa de la ciutadania" ja que la Llei "regula amb totes les garanties jurídiques" les consultes impulsades per les institucions o per iniciativa popular en l'àmbit municipal, insular i autonòmic.

A més, ha avançat que la Llei preveu "l'avaluació de l'impacte social" de la norma en dos anys així com la presentació "en sis mesos" d'una "memòria econòmica" per desplegar la norma.

"Es pot donar veu a la ciutadania i no s'ha de tenir por a consultar als ciutadans, un Estat de Dret es fonamenta en la sobirania popular que s'ha d'exercir de manera constant i permanent, no només cada quatre anys", ha manifestat Tur.

ESMENES SOBRE LA VINCULACIÓ DELS REFERENDUMS MUNICIPALS

En la seva intervenció, el diputat del PP Juan Manuel Lafuente ha defensat les esmenes dels 'populars' relatives a la realització de referendums municipals ja que han considerat que "haurien de ser flexibles i no sempre vinculants", a més de defensar que haurien de ser "ratificats per òrgans col·legials" i ha reiterat que la matèria sobre la qual versin els referendums "han de ser competència de l'administració convocant".

En la mateixa línia s'ha expressat el portaveu de Cs en el Parlament, Xavier Pericay, qui ha sostingut que els referendums municipals "no han de ser necessàriament vinculants" a més d'incidir que les consultes a nivell institucional "ho han de ser a sol·licitud del ple de l'administració convocant".

D'altra banda, des dels partits del Pacte han remarcat que la Llei "respon les ànsies de millorar la democràcia participativa" i han centrat les seves crítiques en el registre únic del cens, el qual serà d'adscripció voluntària per part dels ciutadans i estarà sectoritzat per matèries.

En aquest sentit, la diputada de Podem Laura Camargo ha defensat que la Llei és una "bona notícia" encara que arriba "retallada" després del seu pas pel Consell Consultiu i ha considerat que el registre únic del cens "limita la participació".

En la mateixa línia s'ha expressat el diputat de MÉS per Mallorca Biel Barceló en afirmar que aquest registre "priva del cens electoral a les consultes insulars, autonòmiques o municipals" ja que aquest instrument "només s'aplica en els referèndums municipals".

D'altra banda, sobre l'esmena de PP i Cs relativa al fet que la matèria dels referendums municipals versin sobre competències de l'administració convocant, Barceló ha afirmat que la Llei "permet fer consultes que no són vinculants" i ha insistit que "els referendums municipals han de ser vinculants" ja que "utilitzen el cens electoral".