El Parlament aprova una PNL per demanar que es redueixi la penalització en casos de jubilació anticipada

Publicado 19/2/2019 15:05:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Febr. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts per unanimitat, amb 51 vots a favor, una Proposició No de Llei (PNL), presentada per Podem, en la qual s'insta al Govern i a la Comissió de seguiment del Pacte de Toledo a estudiar les modificacions necessàries en la Llei General de la Seguretat Social --aprovada per Reial decret legislatiu 8/2015-- amb l'objectiu que es redueixi la penalització en casos de jubilació anticipada. En aquest sentit, segons ha apuntat el portaveu de Podem en el Parlament, Alberto Jarabo, la PNL permetrà "abordar una altra de les injustícies que conformen les pensions".

Amb esmenes transaccionades del PP, MÉS per Mallorca i el Grup Mixt s'ha concretat que s'insta al fet que en tots els casos de jubilació anticipada, sigui per causa no imputable del treballador o per voluntat d'aquest, es redueixin els coeficients reductors de la pensió amb un màxim del 0,5 per cent fins a la seva desaparició amb cotització de 40 anys i, així mateix, deixin d'aplicar-se els coeficients reductors des del moment en el qual els pensionistes compleixin l'edat de jubilació.

Així mateix, que els períodes en els quals s'hagi interromput la cotització --a causa de l'extinció de la relació laboral o de la finalització del cobrament de prestacions de per naixement o adopcions, en xifres concretes-- i la finalització del sisè any posterior a aquesta situació computin també pel compliment del període mínim de cotització exigit.

A més, a instàncies del Grup Mixt, s'ha afegit un punt relatiu a canviar les condicions de jubilació anticipada per aquelles treballadores i aquells treballadors que no puguin exercir el seu treball a causa dels mals derivats d'una excessiva càrrega laboral durant anys en l'hostaleria balear.

En aquest sentit, Jarabo ha sintetitzat que l'objecte de la PNL és arribar a regular els requisits exigits en la jubilació anticipada i regular els coeficients reductors.

El diputat del grup mixt Salvador Aguilera ha apuntat que "el Congrés hagués estat un lloc més pertinent", ja que al principi solament s'instava al Govern i no a la Comissió del Pacte de Toledo, i ha justificat que "sempre que s'envia alguna cosa a Madrid, ens ignoren".

El diputat del PP en el Parlament Santiago Tadeo ha qüestionat, en aquest mateix sentit, que es dirigís al Govern en termes genèrics "i més entrat en un procés electoral que entrarà en funcions".

"Estem d'acord amb el fons d'aquesta PNL, però no en el marc, l'adequat és la Comissió de seguiment del Pacte de Toledo" ha concretat Tadeo.

El diputat de MÉS per Mallorca, Antoni Reus, s'ha mostrat d'acord amb l'opció de dirigir-ho en aquesta comissió i ha criticat que la PNL "costa de desxifrar" perquè, al seu judici, la Llei sobre la qual demana modificacions "és complexa".

"La nostra esmena ha servit per centrar-nos en qüestions puntuals, és un intent d'ordenar, aclarir i eliminar alguna incoherència per tal que sigui més entenedora", ha asseverat Reus.

El diputat del PSIB, Enric Casanova, ha dit que "al debat de fons estan d'acord" però que "la redacció és molt complicada i complexa" i ha fet referència a la tasca de Reus.

Per la seva banda, Jarabo ha agraït "el treball i l'esforç" que ha dut a terme el diputat de MÉS amb la "concreció" del text de la PNL i ha estat en aquest moment quan ha anunciat que acceptava la seva esmena transaccionada que comportaria matisos en el text original.

El portaveu del PI en el Parlament, Josep Melià, ha dit en aquest mateix sentit que "proposen solucions molt determinades" i ha sostingut que, al seu semblar, també hauria de dirigir-se a la Comissió del Pacte de Toledo.

El diputat de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha declarat, finalment, que la PNL "podria servir com cridada d'atenció" per aportar "un fet diferencial de les Illes".