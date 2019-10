El Parlament aprova el sostre de despesa per 2020 amb 25 vots en contra i 30 a favor

Publicado 8/10/2019 16:48:13 CET

El PP tem que hi hagi "un forat mínim" el 2020 de 370 milions d'euros

PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament d'aquest dimarts ha aprovat el sostre de despesa no financera per 2020 a Balears, que queda fixat en un total de 4.383,8 milions d'euros, 50,23 milions menys respecte el límit màxim dels pressupostos de 2019. Ha comptat amb 30 vots a favor (PSIB, Unides Podem, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca) i un total de 25 vots en contra (PP, Cs, El PI i Vox).

En la seva compareixença, la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha explicat que amb aquest sostre de despesa, que "pràcticament queda congelat" respecte a 2019 --suposa un descens de el 1,1%--, "s'avança" en el seu "compromís" amb la ciutadania i deixa patent que "controlar la despesa és compatible" amb l'aposta del Govern per "les polítiques socials".

La consellera socialista ha posat l'accent que el sostre de despesa, pas previ a l'aprovació dels Pressupostos Generals de la Comunitat, és aquest any "el segon més alt de la història", només superat pel sostre de despesa "històrica" que es va aprovar el 2019. Segons ha recalcat, el de 2020 suposa un augment del 30,8% en relació a 2015, quan va ser de 3.349,2 milions d'euros.

No obstant això, el diputat del PP, Antoni Costa, ha assenyalat en resposta a Sánchez que si s'assumeix aquesta despesa no financera "existeix una probabilitat propera al cent per cent" que s'incompleixin "tots els paràmetres d'estabilitat pressupostària: l'objectiu d'estabilitat la regla de despesa i l'objectiu de deute".

Entre altres exemples, Costa ha esmentat que s'ha pressupostat a l'alça el que es recaptarà per l'impost de transmissions patrimonials o s'ha tornat a incloure 120 milions del conveni de carreteres del qual "no s'ha rebut ni un euro des de 2014". "Això no arribarà, ho sap perfectament, per la qual cosa pressupostar-ho és imprudent", li ha dit el diputat 'popular'.

Així, ha assenyalat que, en aprovar-se, es deixarà un "forat mínim" de 370 milions d'euros el 2020 i, com a conseqüència, ha dit que si es gasta el que no es té "compromet" els serveis bàsics de la Comunitat. "No participarem en aquest exercici de trilerisme econòmic, no farem paranys econòmics al solitari", ha dit i, per això, ha demanat que es retiri i es realitzi un sostre de despesa "adaptat" de manera "realista a les circumstàncies".

CS: "S'INCOMPLIRAN ELS OBJECTIUS EN EL PRIMER TRIMESTRE"

Pel seu costat, el diputat de Cs Damián Gómez ha qualificat el plantejament del límit de despesa "d'insult" a la Càmera autonòmica i d'"indecència de cara als ciutadans" ja que, segons les seves estimacions, en el "primer trimestre" s'incompliran els objectius d'estabilitat.

El diputat de Vox Sergio Rodríguez ha dit que les previsions econòmiques del Govern "són més falses que un euro de fusta" ja que, entre altres partides inclouen el conveni de carreteres o ingressos per impostos que no produiran. Per això, ha demanat que presentin uns comptes de debò "sense demagògia i electoralisme".

Pel seu costat, el portaveu del PI, Jaume Font, ha censurat que el sostre de despesa no tingui en compte ni l'emergència climàtica ni habitacional" i ha preguntat si "el REB aprovat aporta diners". Així ha asseverat que "en comptes de fer política-ficció convindria fer política real, transparent i certa".

"RESPONSABILITAT SOCIAL"

En resposta a les crítiques, Sánchez ha assenyalat que el sostre de despesa "no assumeix riscos innecessaris" i ni se situa en la millor de les possibilitats però tampoc en la pitjor" a causa que tenen una "responsabilitat social".

D'aquesta manera, ha retret que Costa plantegi xifres "com si fossin dogmes de fe" i que, en relació a l'impost de transmissions se situï en la "pitjor de les possibilitats". Sobre el sistema de finançament, ha dit que el seu plantejament ha estat "prudent" i que els impostos s'han pressupostat "per sota de la recaptació real de 2019".

Respecte al conveni de carreteres, ha assenyalat que no es pot "renunciar" a pressupostar-ho, "com també ho va fer el PP en passades legislatures" i ha recordat que "hi ha una sentència del Tribunal Suprem" d'abonar-ho i "un compromís del Ministeri".

Per part dels partits que recolzen al pacte, ja siguin des del Govern o des de fora han intervingut Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca), Antònia Martín (Unides Podem), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Maria Antònia Truyols (PSIB).

Martí ha ressaltat que seguiran demanant la part fiscal del Règim Especial de Balears (REB) i ha criticat la "incertesa" per la "incapacitat de Pedro Sánchez". En un sentit similar s'ha expressat Ensenyat, que ha censurat la "situació crònica d'inestabilitat" per la "excessiva dependència exterior".