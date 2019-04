El Parlament Europeu aprova les esmenes d'insularitat de la PAC propostes per Company

Publicado 3/4/2019 16:49:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comissió d'Agricultura del Parlament Europeu ha aprovat les esmenes sobre insularitat que va presentar el president del PP de Balears, Biel Company, a l'informe sobre la Política Agrària Comuna (PAC), per la qual cosa des del PP s'han mostrat "satisfets" i han assegurat que seguiran treballant per "compensar els costos d'insularitat".

Segons ha informat el PP en un comunicat, les esmenes 415 i 1073 demanen a la Comissió Europea que el 2025 es presenti un informe sobre l'impacte que ha tingut la PAC a les regions insulars.

L'informe haurà d'anar acompanyat de propostes d'adaptació dels plans estratègics per tenir en compte les particularitats d'aquestes zones i millorar els resultats esperats en línia amb els objectius dels plans.

La insularitat també s'ha reflectit en les esmenes de compromís aprovant un tracte específic per a les illes en l'ajuda retributiva, així com un increment el cofinançament dels fons operatius d'organitzacions de productors d'un 50 a un 60 per cent a les illes. Una assistència financera per al sector de fruites i hortalisses i una altra per al sector del vi que passa d'un 40 a un 50 per cent en el cas de les illes.

En matèria d'ajudes a inversions també es preveu un tracte específic per a les illes que podran beneficiar-se de derogacions per determinades inversions que no podran ser finançades de manera general. El nivell de cofinançament de les inversions en illes podrà superar el nivell establert per a la resta de les zones.

També es preveu un tractament de les regions insulars en l'anàlisi de necessitats que hauran de realitzar els Estats Membres abans de dissenyar els seus plans estratègics de la PAC.