El Parlament pren en consideració la proposició de llei sobre la capitalitat d'Eivissa

Actualizado 15/1/2019 18:34:30 CET

EIVISSA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat amb 49 vots a favor i tres en contra prendre en consideració la Proposició de Llei sobre l'estatut especial de capitalitat d'Eivissa presentada per PSIB i Podem.

En la sessió, el diputat socialista Xicu Tarrés ha destacat que és un tema en el qual ha treballat "molts anys" i així, és una "qüestió de justícia que s'hauria d'haver abordat fa temps". Tarrés ha recordat que l'any 2000 ja va sol·licitar aquesta capitalitat per a Eivissa, que en l'actualitat compta amb 50.000 habitants concentrats en set quilòmetres i dóna servei diàriament a unes 80.000 persones.

"No hi ha cap dubte que Vila compleix les condicions" perquè sigui reconeguda la seva capitalitat, ha insistit Tarrés, abans d'afegir que Eivissa és "un municipi prestador de serveis", encara que als altres se'ls compensa aquesta condició.

També ha recordat que Vila "aglutina tots els grans serveis" que es presten a l'Illa. El diputat ha assegurat que els residents no han triat el model d'illa desitjat, però "la realitat és la que és" i no s'arriba a donar servei a tota la gent que el municipi rep. A més, ha afirmat que la realitat d'Eivissa i la de Menorca "són molt diferents", demanant que no es comparin tots dos territoris.

"Des d'Eivissa s'ha entès que sol·licitar cinc milions és un punt de partida", ha dit també Tarrés, assegurant que el municipi "mai" s'ha negat a peticions formulades per part d'institucions com el Govern per construir infraestructures com a centres de salut.

Per defensar la proposta de capitalitat, el diputat s'ha referit a deficiències actuals en temes com a seguretat o neteja i així, que "Eivissa tingui aquesta llei és justícia política".

També des de Podem han defensat aquesta capitalitat perquè és de "justícia aquesta compensació", amb una partida que "podria ser millorable, encara que és considerable i realista", assegurant que "només se cerca normalitzar una situació".

El Grup Popular ha sol·licitat que la Llei de Capitalitat inclogui per Eivissa "almenys" set milions d'euros més un percentatge del capítol d'inversions reals del Consell i del Parlament.

La diputada María José Ribas ha criticat formacions com

Guanyem/Podem a Vila i als seus socis de MÉS a la Cambra autonòmica assegurant que resulta "vergonyós" demanar la independència diàriament de Catalunya i queixar-se permanentment de "Madrid em mata" i, en canvi, recolzar en el Parlament "aquesta pantomima de capitalitat".

Des del Grup Mixt, Salvador Aguilera, ha confiat que la Llei de Capitalitat d'Eivissa no sigui un "puf" com la de Palma, on s'esperaven majors partides per dur-la a terme, ha dit.