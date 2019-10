El Parlament rebutja una moció de Vox per derogar les lleis que "permeten l'eliminació" del castellà a les aules

Publicado 8/10/2019 12:52:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rebutjat aquest dimarts una moció de Vox que demanava derogar "tota la normativa que ha permès l'eliminació" del castellà de les aules i iniciar l'elaboració d'una nova que "permeti la lliure elecció de llengua en tots els nivells educatius" als centres públics d'ensenyament no universitari.

La moció, que ha estat presentada pel portaveu del Grup Parlamentari de Vox, Jorge Campos, ha estat rebutjada amb tres vots a favor, 33 en contra i 19 abstencions.

En la seva intervenció, la diputada del PP, Núria Riera, ha assenyalat que "no tot passa per derogar sinó per revisar", ja que això "és més propi d'una actitud antisistema" que "no creu en la Constitució".

La portaveu adjunta de Cs, Patricia Guasp, ha criticat també el "caire electoralista" de la iniciativa i des de Podem, la diputada Gloria Santiago ha assenyalat que el que es proposa és "un perill per al sistema educatiu".

Des de MÉS per Mallorca, Joan Collet, ha assegurat que en Vox "són uns pesats" i ha manifestat que la proposta "no té forma de moció". La diputada del PI, Lina Pons, ha lamentat que amb la proposta es mostra la seva "desconfiança als equips docents" i la de MÉS per Menorca, Patrícia Font, ha assegurat que la iniciativa pretén "destruir tot el que s'ha fet".

El diputat del PSIB, Enric Casanova, també ha criticat que la proposta no tingui format de moció i que solament cerqui "la crispació i rebentar el sistema educatiu". "El seu discurs és pesat i redundant", ha afirmat.