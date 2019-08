La patronal de creuers de Balears demana "rigor" en l'anàlisi de l'activitat del sectoractivitat

Publicado 17/8/2019 17:08:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Ag. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Internacional de Línies de Creuer (CLIA) a Balears ha demanat aquest dissabte "rigor" en l'anàlisi de l'activitat del sector i ha acusat Terraferida de "desinformar amb finalitats ideològiques" en comparar la contaminació dels creuers arribats a Palma el 2018 amb l'abocament del petrolier Prestige el 2002.

"Estem oberts al debat, però demanem que es faci amb rigor i serietat", ha manifestat el director a Espanya de CLIA, Alfredo Serrano, en una nota difosa per CLIA.

En ella, Serrano s'ha referit al comunicat en el qual Terraferida assegurava que els creuers arribats a Palma el 2018 haurien cremat fins 63.369 tones de combustible durant el seu amarrament a port, mentre que el petrolier Prestige va abocar en aigües gallegues prop de 70.000 tones el 2002.

"Comparar el combustible consumit amb l'abocament del Prestige no té més objectiu que el de cridar l'atenció d'una manera efectista, per seguir desinformant amb finalitats ideològiques, és com si diguessin que els cotxes que circulen per l'illa aboquen combustible a les carreteres, i no que el consumeixen", repliquen des de CLIA, entitat que reclama l'aportació "d'estudis" que recolzin les afirmacions de l'entitat ecologista.

"SENSE CONCLUSIONS" SOBRE LA CONTAMINACIÓ DELS CREUERS

En clau ambiental, CLIA assegura que els creuers han de complir amb polítiques mediambientales i, a més, detallen que els 280 creuers en operació representen menys de l'1 per cent de la flota mundial.

"Són amb molta diferència els vaixells més moderns i ecològics que naveguen en l'actualitat", assegura la patronal dels creuers. Així, apel·len a les inversions del sector en vaixells propulsats per Gas Natural Liquat, sistemes de rentats de gasos de fuita o la possibilitat d'utilitzar una connexió elèctrica de terra evitant haver de mantenir els motors a port.

En la mateixa línia, CLIA ha apuntat que ni l'estudi efectuat per la Universitat de les Illes Balears (UIB) sobre la contaminació en el port de Palma ni l'Informe de Qualitat de l'Aire de 2017 del Govern "aporten conclusions" que assenyalin a l'activitat dels creuers com a "responsable principal" de la contaminació a Palma.

Finalment, la patronal dels creuers es remet a un estudi de la UIB, la Cambra de Comerç i Autoritat Portuària que fixa en 256 milions d'euros l'aportació del sector al Valor Afegit Brut (VAB) de Balears que, segons afirmen, genera uns 6.000 llocs de treball en l'arxipèlag.