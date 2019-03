La pel·lícula '1985' obre la segona edició del festival 'OUT! Mostra de Cinema de Diversitat Afectiva de Balears'

Publicado 20/3/2019 18:41:07 CET

Se celebra del 4 al 7 d'abril a quatre espais de Palma

PALMA DE MALLORCA, 20 Març (EUROPA PRESS) -

La pel·lícula de ficció '1985' -una cinta americana de 2018 dirigida pel malàisi Yen Tan- obrirà la segona edició d''OUT ! Mostra de Cinema de Diversitat Afectiva de Balears' amb l'objectiu d'oferir una mirada "honesta i sense embuts" a les noves realitats afectives, sexuals, de gènere i familiars, segons els organitzadors.

Segons ha informat l'associació cultural encarregada de la producció d'aquesta mostra, Mèdit, les projeccions es duran a terme a Cinema Ciutat, l'Hotel HM Jaime III, el teatre municipal Xesc Forteza i el museu Es Baluard del 4 al 7 d'abril.

El festival pretén ser "una aproximació, a través del cinema, a l'afectivitat, pas previ a la sexualitat, aprofundint en el seu funcionament, la seva diversitat i els seus conflictes, el que suposa un enriquiment personal i col·lectiu", segons el col·lectiu Mèdit.

La gala d'inauguració, prevista pel dijous 4 d'abril a les 20.00 hores en el teatre municipal Xesc Forteza, comptarà amb els periodistes Marta Garau i Xisco Nadal com a presentadors i obrirà amb l'actuació del Mallorca Gai Men's Chorus.

La projecció de '1985' suposarà l'estrena d'aquesta cinta a Balears. La pel·lícula està inspirada en el curt homònim del mateix director i relata la història d'un jove homosexual de Texas que sense haver explotat la seva sexualitat torna a casa per vacances de Nadal per primera vegada en diversos anys.

Les entrades de cada sessió a Cinema Ciutat són de quatre euros i l'abonament al festival, 20 euros. Les activitats paral·leles en Es Baluard i l'hotel HM Jaime III són gratuïtes.

DIVENDRES 5 D'ABRIL: CINE CIUTAT

La primera sessió, a les 18.00 hores en Cine Ciutat, reunirà la projecció del curtmetratge 'Malik' (França, 2018), de Nathan Carli, un cinta que narra la història d'un jove que ha decidit fugir del lloc on viu, un geto en el qual no se sent còmode però del que li suposarà dificultats sortir; i el documental 'Genderbende' (Holanda, 2017), de Sophie Dros, que explica la història de cinc joves que no se senten ni homes ni dones.

La segona sessió, a les 20.00 hores, s'obrirà amb l'estrena del curtmetratge de la mallorquina Vicka Duran, 'Entrar en el armario' (Espanya, 2019), sobre una noia que decideix presentar la seva nova parella; i la projecció de la pel·lícula 'Eva + Candela' (Colòmbia-Espanya, 2018), de Ruth Caudeli, que teixeix la història de dues dones a través de la vida en parella. El pas dels anys i el desgast de la il·lusió desdibuixen els fonaments de la seva relació.

Ja a les 22.00 hores, l'última sessió del divendres, serà l'estrena a Espanya de 'Sauvage' (França, 2018), de Camille Vidal-Naquet, sobre un treballador del sexe, lliure de tot lligam, i en la recerca incessant de l'amor.

DISSABTE 6 D'ABRIL: ALJUB DEL MUSEU ÉS BALUARD I CINEMA CIUTAT

La jornada del dissabte 6 d'abril s'obrirà a les 11.00 hores a l'Aljub del museu És Baluard amb un col·loqui sobre la 'Transexualitat Infantil', coorganitzat amb Chrysallis Balears, Associació de famílies de Menors Transexual, amb la projecció del documental dirigit per la mallorquina Marisa Candia, 'Trans happy' (Espanya, 2018).

A la tarda, es donarà també una doble sessió a Cinema Ciutat: a les 18.00 hores, la projecció del llargmetratge de ficció 'Marvin ou la belle éducation' (França, 2017), d'Anne Fontaine, una excel·lent visió de la reconstrucció personal d'un jove que, deixant enrere qui era, arribarà a ser la persona que vol ser a través de la creativitat i el teatre; i a les 20.00 hores, la pel·lícula 'Carmen y Lola' (Espanya, 2018), amb la presència de la seva directora, Arantxa Echevarría.

En el cas de 'Carmen y Lola', es tracta de la primera pel·lícula que posa sobre la taula un tema tabú: una història d'amor entre dues adolescents gitanes. La cinta ha resultat guanyadora de dos premis Goya a la millor direcció i millor actriu de repartiment per la interpretació de Carolina Yuste.

DOMINGO 7 D'ABRIL: HOTEL HM JAIME III I CINE CIUTAT

L'última jornada del festival d'aquest any començarà a les 11.00 hores del diumenge 7 d'abril a l'hotel HM Jaime III amb una 'Trobada de dones cineastes' amb les directores Arantxa Etxevarria, Marga Melià i Victoria Morell.

La sessió de la tarda tornarà al Cine Ciutat amb la projecció a les 18.00 hores del curtmetratge 'Pop Rox' (els Estats Units, 2017), de Nate Trinrud, sobre la història d'una jove iraniana-nord-americana de disset anys que reuneix coratge per dir-li a la seva millor amiga de l'institut que està enamorada d'ella; i el documental 'Gayby Baby' (Austràlia, 2015), de Maya Newell, que segueix la vida de quatre nens, Gus, Ebony, Matt i Graham, els pares dels quals són homosexuals.

Clausurarà el festival, a les 20.00 hores, el llargmetratge 'Mario' (Suïssa, 2018), de Marcel Gisla, que ens explica la història d'amor entre dos jugadors de futbol professional, així com els obstacles que troben per intentar viure com a parella.