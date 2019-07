Pérez-Ribas assegura que Cs "segueix molt unit" després de la dimissió de Pericay i valora el paper dels afiliats

Publicado 11/7/2019 13:39:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Cs en el Parlament balear, Marc Pérez-Ribas, ha assegurat aquest dijous que el partit "segueix molt unit" després de la dimissió del seu antic líder a Balears, Xavier Pericay, i ha recalcat que els afiliats "són una part molt important del partit".

Així s'ha expressat Pérez-Ribas en declaracions als mitjans després de finalitzar la sessió solemne d'obertura de la nova legislatura en el Parlament, preguntat per la situació interna de Cs a Balears.

En referència a la difusió d'un àudio d'una reunió que va tenir lloc al juny en la qual apareixen comentaris despectius cap als afiliats per part de la secretària d'Organització del partit, Pérez-Ribas ha incidit que el so es va gravar en un context que desconeix i ha insistit que es denunciarà l'ocorregut.

A més, el portaveu parlamentari ha expressat que els afiliats de Cs "són una part molt important del partit" i ha valorat la seva "capacitat de gestió i treball" i la seva col·laboració. "Em sento molt orgullós de tots els afiliats que formen part del partit a Balears", ha manifestat. Igualment, el diputat ha apuntat que faran una "oposició combativa i bel·ligerant per millorar la vida dels ciutadans".

Pérez-Ribas ha dit que Cs Balears "segueix molt unit" després de la dimissió de Xavier Pericay, qui va prendre una "decisió personal", ha remarcat el diputat. Aquest dimecres es va conèixer també la dimissió de la que fou diputada de Cs en el Parlament la passada legislatura i secretària d'Acció Institucional del partit a Balears, Olga Ballester.

D'altra banda, a preguntes dels mitjans el diputat ha explicat que Cs ha presentat una proposició no de llei, arran de l'entrevista de TVE a Arnaldo Otegui, amb la qual demanen que la Radiotelevisió Pública de Balears "no contribueixi a la neteja d'imatge d'aquells que han estat condemnats per pertinença i integració en organització o grup terrorista".